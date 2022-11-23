Общество

ЕВРАЗ НТМК запустил экологический объект по проекту «Чистый воздух», который избавит тагильчан от запаха коксохима

23.11.2022 20:54
ЕВРАЗ НТМК запустил экологический объект по проекту «Чистый воздух», который избавит тагильчан от запаха коксохима

ЕВРАЗ НТМК запустил пятый экологический объект по проекту «Чистый воздух», который позволит перевести конечное охлаждение коксового газа в закрытый цикл. В церемонии запуска приняли участие глава Минприроды РФ Александр Козлов, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, руководители ЕВРАЗа и федерального проекта «Чистый воздух». 

Жителям Нижнего Тагила хорошо знаком специфический запах коксохимического производства, по этому поводу было много жалоб от горожан в различные инстанции. Запах присутствовал из-за того, что технологическая вода после охлаждения коксового газа попадала в градирню открытого типа. Теперь же она станет охлаждаться в герметичном оборудовании, без контакта с воздухом, что позволит снизить выбросы на 56%. После очистки коксовый газ будет возвращаться для дальнейшего использования в производстве и топливной системе комбината. Это позволит снизить выбросы на 176 тонн в год. Общие инвестиции в проект составили 2,1 млрд рублей, его реализация заняла 2,5 года. Объект введён в работу на два года раньше заявленного срока.

«Основные источники выбросов в Нижнем Тагиле — это промышленные объекты, автотранспорт и частный сектор. Наша цель — уже через три года снизить совокупный объём загрязняющих выбросов на 30,4 тысячи тонн в год. Для этого мы переводим частные дома на газовое отопление, реконструируем котельные, заменяем общественные автобусы на экологически чистые трамваи. Но, безусловно, основной вклад в снижение выбросов вносят предприятия. Сегодня для нас произошёл не просто вывод из эксплуатации градирни конечного охлаждения коксового газа. Для горожан и особенно жителей Ленинского района это уменьшение запахов. Потому что именно из градирни в воздух попадали нафталин, бензол, аммиак. Конечно, экологическая модернизация предприятия — это дорого. Но комфортная жизнь в городе, без запахов и без вреда здоровью, цены не имеет. Чистый воздух бесценен. И когда предприятия вкладывают собственные средства в реализацию экологических проектов — это достойный пример для других», — отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Перевод коксохимического производства (КХП) ЕВРАЗ НТМК на закрытый цикл конечного охлаждения коксового газа — это пятое мероприятие ЕВРАЗ НТМК в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». На комбинате уже проведено техперевооружение установки сухого тушения кокса, доменной печи № 6, введена в эксплуатацию новая доменная печь № 7, реализуется программа технического перевооружения аспирационных установок, в том числе техническое перевооружение аспирационной системы миксерного отделения конвертерного цеха. 

«Это важный шаг не только в повышении эффективности и безопасности производства, но и в улучшении экологической обстановки в Нижнем Тагиле. А значит, мы ещё продвинулись в решении задачи, поставленной президентом России: добиться кардинального улучшения экологии в крупнейшем промышленном центре региона. Новое оборудование установлено в рамках федерального проекта “Чистый воздух”. И это только часть масштабной экологической программы, которую последовательно реализует ЕВРАЗ НТМК», — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Реализация мероприятий в рамках проекта «Чистый воздух», с учётом перехода КХП на закрытую систему охлаждения коксового газа, позволит снизить выбросы указанных производств от уровня 2017 года на 7,55 тысячи тонн.


Остановка градирни открытого типа

«Сокращение выбросов в атмосферу — одно из ключевых направлений экологической стратегии ЕВРАЗа до 2030 года. Я рад отметить, что четырёхстороннее соглашение о взаимодействии по федеральному проекту “Чистый воздух” в Нижнем Тагиле, которое мы заключили в 2019 году с руководством федеральных и региональных органов власти, реализовано на два года раньше срока в полном объёме и при деятельной поддержке всех сторон», – сказал президент ЕВРАЗа Алексей Иванов. 

Компания не останавливается на достигнутом, в дальнейшем ЕВРАЗ планирует большее сокращение специфических выбросов коксохимического производства. Комбинат продолжает программу модернизации оборудования, начатую ещё в 2000 году. С того времени ЕВРАЗ НТМК сократил выбросы в атмосферу почти на 40%. На сегодня общий объём инвестиций в мероприятия по проекту «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле превысил 4,4 млрд рублей. 

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