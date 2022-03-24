ЕВРАЗ НТМК провёл для общественности экологическую экскурсию по объектам предприятия

В Нижнем Тагиле 23 марта ЕВРАЗ НТМК провёл для общественности экскурсию по комбинату, демонстрируя свои достижения в снижении вредного воздействия производства на экологию. Журналист АН «Между строк» Максим Сорокин вместе с коллегами из областных изданий, экологами и городскими депутатами посетил коксохимическое производство, конвертерный и доменный цеха НТМК.

Перед экскурсией с вступительным словом выступил операционный директор ЕВРАЗ НТМК Павел Зажигаев, который описал основные достижения предприятия за последние 30 лет в сфере экологии, а также обозначил курс на дальнейшую работу в этом направлении. По словам спикера, начиная с 90-х годов XX века НТМК снизил количество выбросов в атмосферу почти в 4,5 раза (с 290 тысяч до 66 тысяч тонн в год). Он подчеркнул, что НТМК ежегодно тратит на экологию до 2 млрд рублей.



Фото: пресс-служба ЕВРАЗ НТМК



«Мы придерживаемся открытого подхода в обсуждении наших мероприятий: готовы вести совместную работу с местными экологическими организациями, показывать наши проекты, действующее производство», — отметил Павел Зажигаев.

Экскурсия началась с посещения коксохимического производства, где гости увидели не только цикл производственных работ, но и демонтаж оборудования 1953–1954 годов. В 2022 году планируется вывести из эксплуатации градирню конечного охлаждения коксового газа. Взамен будет реализован новый проект, который не предполагает контакт производства с воздухом, что позволит снизить объём специфических выбросов от коксохимического производства в атмосферу на 175 тонн. Также здесь планируется строительство новой установки по очистке воды и ввод в работу современных агрегатов для производства пекового кокса. Общие инвестиции в модернизацию агрегатов коксохимического производства оцениваются в 4 млрд рублей. Срок реализации — 2024 год.

Конвертерный цех стал второй остановкой экскурсионной группы и запомнился масштабом металлургического производства. Посетители увидели работу конвертера, а экскурсовод рассказал о модернизации дымососов и котлов утилизаторов, что позволяет на выходе из труб получать не знаменитые «рыжие хвосты», а белый водяной пар. В сентябре 2021 года в конвертерном цехе введена в эксплуатацию аспирационная установка миксерного отделения с эффективностью очистки от пыли не менее 95%, что позволит снизить выбросы при переливах чугуна в миксерном отделении на 32 тонны в год. Новая установка заменила собой 5 устаревших.

Фото: пресс-служба ЕВРАЗ НТМК

Последним объектом экскурсии стала современная доменная печь № 7, которая была запущена в феврале 2018 года. На печи установлена многоуровневая система очистки образующихся газов от пыли, что позволяет использовать их в качестве топлива. Эффективность улавливания твёрдых частиц установленного здесь пылеуловителя составляет около 99%. Работающая в цехе система аспирации считается одной из самых современных в мире.

В ЕВРАЗе отметили, что текущая экологическая стратегия компании утверждена до 2030 года, основные цели — снижение углеродного следа, сокращение выбросов в атмосферу, переход к замкнутому циклу водопользования и переработка отходов.



Фото: пресс-служба ЕВРАЗ НТМК



Напомним, недавно ЕВРАЗ запустил туристические туры по цехам НТМК. Отныне любой желающий может попасть на экскурсию на производство и почувствовать себя металлургом благодаря проекту «Промышленный туризм».