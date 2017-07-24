ЕВРАЗ направил на поддержку молодых учёных Свердловской области более 14 миллионов рублей

ЕВРАЗ в шестой раз выступил генеральным партнёром конкурса инновационных идей «Минута технославы». Конкурс проводится ежегодно и направлен на привлечение молодых учёных к внедрению практических исследований и разработок для развития приоритетных направлений экономики и социальной сферы Свердловской области. В этом году студенты и магистранты подали на «Минуту технославы» около 30 проектов.

«ЕВРАЗ традиционно поддерживает инициативы молодых учёных и инженеров, – подчеркнул вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Максим Андриасов. – Уверен, все представленные идеи будут реализованы и в ближайшем будущем окажут положительное влияние на развитие промышленности и социальной сферы уральского региона».

Победителем в номинации «Технологические инновации» стал учащийся УрФУ Дмитрий Нархов. Он представил методику и аппаратуру для бесконтактной инспекции нефте- и газопроводов.

В номинации «Инновации в социальной сфере» первое место заняла магистрант УрФУ Юлия Липунцова, которая разработала букварь для детей с аутизмом. Пособие представляет собой прикреплённые к каркасу страницы из специального пластика, его можно разбирать, как конструктор, и собирать вновь. Также в книге использованы специальные изображения, которые дети смогут легко запомнить.

Победители конкурса смогут продолжить своё обучение по программе МВА в любом вузе России, США и Европы. Финансирование полностью возьмёт на себя ЕВРАЗ. Занявшие второе и третье места тоже не остались без наград, им вручили денежные премии.

«Предложенные инновации обязательно изменят нашу жизнь к лучшему, – отметил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. – Конкурс помогает развивать потенциал молодёжи, стимулирует студентов к активной научной и инженерной работе во всех отраслях нашей экономики. Я благодарен ЕВРАЗу за поддержку подобных конкурсов».

За последние несколько лет ЕВРАЗ направил на поддержку молодых учёных Свердловской области более 14 миллионов рублей.

Агентство новостей «Между строк»