ЕВРАЗ направил более 500 млн рублей на подготовку к отопительному сезону в Нижнем Тагиле и Качканаре

ЕВРАЗ направил более 500 млн рублей на подготовку к зимнему отопительному сезону теплоэлектроцентралей ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК, сообщили АН «Между строк» в компании.

ТЭЦ уже начали выработку и подачу тепла на объекты для обеспечения теплом не только производственных помещений, но и жилых домов, социальных, образовательных и культурных объектов в Нижнем Тагиле и Качканаре.

«Во время подготовки к отопительному сезону на ЕВРАЗ НТМК модернизировали несколько теплотрасс, заменили более полутора километров трубопроводов. На участке протяженностью 844 метра, ведущем к школе милиции, старые трубы (диаметр 530 мм) заменили на новые с диаметром 630 мм. Это позволит существенно повысить эффективность и надежность теплоснабжения. Также выполнен капитальный ремонт турбогенератора, отремонтированы насосное оборудование и бойлерные установки», — отмечают в ЕВРАЗе.

На Качканарской ТЭЦ, которая является единственным источником теплоснабжения города, для бесперебойной подачи воды и тепла выполнены капремонты паропровода, котлоагрегата КА-3 и системы парораспределения турбины № 1, отремонтировано основное и вспомогательное оборудование, заменили дутьевой вентилятор для котлоагрегата № 4.

«Мы понимаем высокую социальную значимость наших ТЭЦ и регулярно проводим их профилактические ремонты и модернизацию. За лето обновили ключевое оборудование, создали резерв мощностей для стабильного обеспечения теплом потребителей», — сказал директор по энергетике дивизиона «Урал» Денис Корякин.