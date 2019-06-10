Евгений Куйвашев и экс-глава Нижнего Тагила Сергей Носов попали в топ-40 состоятельных губернаторов

Центр социальных инноваций «Чёрный куб» по итогам завершившейся в минувшие выходные декларационной кампании губернаторов составил рейтинг заработков глав регионов, пишет ЕНВ.

Согласно отчётности, больше всех заработал экс-глава свердловского правительства, губернатор Оренбургской области Денис Паслер — его доходы составили 234 млн рублей. Он возглавил регион только в 2019 году, а до этого входил в топ-менеджмент ПАО «Т Плюс». В первую тройку богатейших глав регионов вошли также врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов и глава Подмосковья Андрей Воробьёв: первый заработал 190,8 миллиона рублей, второй — 95,7 миллиона рублей.

Доходы уральских губернаторов распределились в довольно широком диапазоне. В шестёрку глав с наибольшим уровнем заработка вошёл глава Ямала Дмитрий Артюхов с доходом 64 миллиона рублей. Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков оказался на 14-й строчке рейтинга с доходом 12,2 миллиона рублей. Глава Южного Урала Алексей Текслер обосновался на 16-м месте с доходом 10,8 миллиона рублей. Тюменский губернатор Александр Моор заработал около 9,5 миллиона рублей, заняв 18-ю строчку. Пермский губернатор Максим Решетников отчитался о 7,6 миллиона рублей дохода и оказался на 25-м месте.

Глава Омской области Александр Бурков показал 6 миллионов рублей, глава Свердловской области Евгений Куйвашев задекларировал 5,9 миллиона рублей. Это 31-е и 32-е места соответственно. На 37-м месте оказался бывший мэр Нижнего Тагила, губернатор Магаданской области Сергей Носов, который заработал около 5,5 миллиона рублей.

Руководительница Югры Наталья Комарова оказалась почти на самом дне рейтинга с доходом 3,1 миллиона рублей. Ей досталось 67-е место.

Самые невысокие доходы среди коллег показал глава Хакасии Валентин Коновалов, который в 2018 году заработал чуть больше 600 тысяч рублей.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин декларацию так и не подал. Стоит отметить, что закон даёт такую возможность губернаторам, начавшим срок полномочий в текущем году.