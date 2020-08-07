«Это же эпохально!» Столичный блогер посетил новый музей наличников в Черноисточинске

Фотограф, автор популярного в Instagram блога-музея @nalichniki Иван Хафизов сегодня побывал в недавно созданном музее наличников в посёлке под Нижним Тагилом. Известный в сети исследователь исчезающего оконного украшения полюбовался экспонатами и посмотрел отрывки из спектакля детского театра «Куси-Лебеди и Иванушка-Дуращок».

Фотограф из подмосковной Лобни Иван Хафизов сделал первое фото наличника 4 июля 2007 года. Он точно помнит дату, потому что этот день изменил его жизнь. Сейчас в его виртуальном музее в Instagram можно полюбоваться десятком тысяч снимков наличников со всей страны. Сегодня коллекция пополнилась экспонатами черноисточинского музея.

Около месяца назад Иван со своей семьёй и друзьями отправился в путешествие по Среднему Уралу. 24 путешественника из девяти семей побывали в Екатеринбурге, Сысерти, Невьянске, Кунаре. Так совпало, что как раз во время визита на Урал ему прислали ссылку в Instagram на музей наличников в посёлке под Нижним Тагилом.

«Конечно, я решил приехать, это же эпохально! Насколько я знаю, в России не больше семи музеев наличника, и то это даже не музеи, а экспозиции частных коллекционеров или выставки в каких-то необычных пространствах. История с наличниками — это такой сдвиг сознания, когда то, что никто не ценил, вдруг начинают ценить. Вот смотрите: люди, которые вырезают ложки, называются ложкорезы, люди, которые делают бочки, называются бондари. Люди, которые делают наличники, никак не называются. Их никто никогда не ценил, а сейчас мы переходим из состояния “что попало” в состояние “ого, наличники!”. Это на самом деле очень классно», — признался «Афише МС» блогер.

В недавно созданном художником-бутафором Нижнетагильского театра кукол Юлией Пиляй и командой проекта «АртРезиденция» музее сейчас хранится 23 наличника. Самому старому — больше 100 лет, рассказывает экскурсовод пространства, учитель истории Юлия Ивачёва.

«Для того чтобы создать экскурсию, нужно собрать материал. Сами по себе экспонаты уникальные, про них нигде ничего не написано. Мы стараемся найти хоть какие-то зацепцки, придать этому хотя бы околонаучное значение. Определить, какой мастер какой наличник сделал, мы, к сожалению, не сможем. Но мы стараемся определить примерную дату создания по орнаментам, которые были характерны для того или иного периода. У каждого элемента было своё сакральное значение. Наличники на просто закрывали щели окон, это были обереги, чтобы злые силы не попадали в дом», — объясняет Юлия Ивачёва.

Блогеру Ивану Хафизову особенно понравился наличник с фигурками лошадей, который был перевезён в Черноисточинск вместе с домом из Нижнего Тагила. Это один из самых необычных и старинных экспонатов музея. По словам Ивана, наличники с конями встречаются крайне редко, до этого он видел всего пять.

Ещё один экспонат, привлёкший внимание блогера, — серый наличник со ставнями.

«Если остальные наличники я где-то видел раньше, то таких не видел никогда. Это немного нехарактерный подход. У него нет рамок, нет короны сверху, но зато есть ставни. Понимаете, никто не может создать схему элементов наличника, потому что они везде разные. Это всё равно что придумать схему людей: две руки, две ноги, а остальное всё разное», — говорит Иван Хафизов.

Автор идеи музея Юлия Пиляй рассказала Ивану о своей мечте дать наличникам вторую жизнь. Именно поэтому в выставочном пространстве появились стеллаж и зеркало, сделанные из наличников. Юлия надеется, что благодаря музею люди перестанут выбрасывать старые деревянные конструкции при ремонте своих домов, а начнут создавать из них предметы интерьера.

Столичному гостю также показали возможности детского театра, постановки которого будут показывать в выставочном пространстве. Блогеру очень понравилась идея превращения рам наличников в театральные кулисы.

Музей наличников официально откроется завтра на тесте «Демидов-Феста». С 12:00 до 15:00 здесь состоятся серии экскурсий по музею. Также 8 августа на территории «АртРезиденции» на Кирова, 2а в Черноисточинске пройдут мастер-классы по живописи, керамике, игре на укулеле, ярмарка мастеров и арт-акция от тагильских граффитистов.