«Демидов-фест» в Черноисточинске пройдёт в эти выходные в тестовом режиме

В посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом на 8 августа был запланирован большой арт-фестиваль «Демидов-фест». Из-за непростой эпидемиологической ситуации организаторы решили изменить формат, сделать его более камерным.

«Ситуация пока не позволяет провести большой фестиваль на 5 тысяч гостей, но мы решили провести “Фест-тест”. Команда нашего проекта рвётся в бой, нам хочется проверить свои идеи на деле. Фестиваль обязательно состоится — в этом году, в любую погоду», — рассказала «Афише МС» руководитель проекта «АртРезиденция» Екатерина Третьякова.

«Фест-тест» пройдёт с 12:00 до 15:00. Часть мероприятий состоится в создающейся в здании старого демидовского завода «АртРезиденции». Здесь уже организован музей наличников и мастерская керамики. Керамист Елена Прошко проведёт авторский мастер-класс, запись на который уже завершена. Мастер-класс по живописи проведут педагоги творческой мастерской «фАРТук».

В течение дня все желающие смогут побывать на мини-выставке тагильских художников и на экскурсии в музее наличников, который создавала руководитель детского театра художница Юлия Пиляй. Экскурсии будут проходить с сертифицированным гидом-историком Юлией Ивачёвой в начале каждого часа с 12:00 для групп не более 10 человек.

В большом контуре бывшего швейного цеха пройдут живые музыкальные выступления. Там же можно будет приобрести керамику, работы местных молодых ювелиров и мастеров по фьюзингу. В помещения, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, будут пускать ограниченное число гостей.

Ожидающим будет чем заняться на улице. Возле завода состоится арт-акция от стрит-арт-художников Дениса Благо и Ильи Вьюгова. Граффитисты начнут создавать четыре работы на трансформаторных будках и неприглядных промышленных стенах.

Также 8 августа в живописном Черноисточинске пройдёт пленэр. Те, кто прихватит с собой краски, кисти и мольберты, смогут создать картину под руководством профессиональных тагильских художников. Преподаватели музыкальной студии «Серебряные струны» предложат гостям мастер-класс по игре на гавайской гитаре — укулеле.

Для тех, кто не сможет приехать в Черноисточинск 8 августа, пройдут онлайн-включения с площадок. При участии школы кино и телевидения «ШКИТ» трансляции с мастер-классов, арт-акций, концерта, экскурсии по музею наличников состоятся в соцсетях «АртРезиденции». По словам организаторов, онлайн-трансляцию стоит посмотреть хотя бы потому, что в этот день среди зарегистрировавшихся на создающемся сайте «АртРезиденции» разыграют 10 подарочных сертификатов от спонсора проекта — сети книжных магазинов «Территория».

Проект «АртРезиденция» стал одним из финалистов отбора в акселератор программы «100 городских лидеров-2020». В целевом отборе приняли участие заявки из 200 населённых пунктов страны. Программа, проходящая под эгидой Агентства стратегических инициатив и госкорпорации «Росатом», рассчитана на пять лет и включает в себя акселератор городских проектов, работу с наставниками и экспертами, а также краудсорсинговую платформу для поиска решений и получения предложений. Тагильская инициативная группа прошла обучение и подготовила проект создания общественного культурного пространства, которое поможет творческим людям развить или запустить собственный бизнес.