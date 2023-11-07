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«Это история про несчастных людей, которые уходят во внутреннюю эмиграцию, спасаясь от апокалипсиса». Нижнетагильский драмтеатр представил современное прочтение чеховской «Чайки»

07.11.2023 17:40
«Это история про несчастных людей, которые уходят во внутреннюю эмиграцию, спасаясь от апокалипсиса». Нижнетагильский драмтеатр представил современное прочтение чеховской «Чайки»

Новый спектакль Нижнетагильского драматического театра по пьесе Антона Павловича Чехова «Чайка» (18+) в постановке режиссёра Дмитрия Лимбоса рассказывает о людях, не нашедших счастья. Классическое произведение, перенесённое в наше время, — о вечных темах любви, творчества, признания и свободы.

Выпускник режиссёрского факультета ГИТИСа Дмитрий Лимбос уже знаком местному зрителю, этим летом он работал с труппой Нижнетагильского драмтеатра на территории старого Демидовского завода во время творческой лаборатории. Тогда он познакомился с тагильскими актёрами, за короткое время команда подготовила эскиз спектакля и представила зрителю нового «Гамлета». Общение с Дмитрием Лимбосом привело к тому, что сейчас в репертуаре театра появился новый спектакль. Постановщик определил жанр своей «Чайки» как холодная комедия. 

«Очень многое, что я изначально придумал, в процессе подготовки изменилось. Но мне важно было делать спектакль про настоящее. Текст я почти не менял, только адаптировал культурный код, потому что некоторые слова из чеховской “Чайки” сейчас не звучат. Хотелось всё равно сохранить поэтику автора и сделать историю про несчастных людей, которые уходят во внутреннюю эмиграцию, спасаясь от апокалипсиса и ища что-то светлое», — поделился режиссёр.

Художественный руководитель театра Игорь Булыгин отметил, что спектакль раскрывает новые грани некоторых артистов. Минималистичные декорации ещё больше вовлекают в игру актёров, хотя сценическое решение первой сцены может показаться непривычным. Стена из лоскутов отражает на себе видеоряд. Именно это с первой минуты переносит зрителя в современное время. За свет и звук отвечали художник по свету Юрий Курамшин и саунд-дизайнер Кирилл Дробязга.

Действие происходит в провинции, в имении чиновника в отставке Петра Николаевича Сорина, здесь же живёт его племянник Константин Треплев. Молодому человеку 25 лет, и он пробует себя в написании пьес. Главной музой и актрисой в его постановках становится 22-летняя соседка Нина Заречная, которая поначалу отвечает ему взаимностью. Но всё меняется, когда в имение приезжает мать Константина, 43-летняя известная актриса, со своим спутником писателем Борисом Тригориным. Нина Заречная мечтает стать актрисой, и с приездом молодого автора её интерес к Константину угасает. 

Некоторое время герои находятся за ширмой и снимают друг друга на камеру. Диалог о счастье — вот с чего начинается спектакль. Но даже из разговора двух людей, один из которых безответно влюблён, понятно, что для каждого счастье означает разное. Молодая дочь управляющего Маша беспросветно пьёт из-за любви к Константину, но местный учитель Сергей Семёнович Медведенко любит её и такой.

Тема неразделённой любви красной нитью проходит сквозь спектакль. Жена управляющего Полина Андреевна влюблена в местного врача Дорна и изменяет с ним мужу, зная, что врач равнодушен к ней.

Спектакль переполнен звуковыми эффектами, которые не только погружают зрителя в сцены, но и действуют на присутствующих почти физически из-за своих частот. Так, когда Костя Треплев показывает гостям имения свой непонятный и странный для них спектакль, действо заканчивается оглушительным звуком сирены. Мать критикует сына и считает его самодовольным и избалованным, хотя Треплев — единственный человек, который готов в своём творчестве говорить и показывать происходящее в текущий момент времени. Именно поэтому он так критикует старые подходы в творчестве и говорит, что все боятся ставить про настоящее. Впоследствии он растеряет свою пылкость и уверенность в искусстве, потому что в душе он так же несчастен, как и зрители его первого спектакля.

У каждого героя своя боль и разочарование, но признаться в этом многие не готовы, они праздно проводят время, играют, беседуют, но это не спасает их, все жители поместья теряют себя. По словам режиссёра, ему хотелось показать хаос, который в итоге поглощает всех.

У героев есть мобильные телефоны, они говорят о таких авторах, как Пелевин и Сорокин, придумывают сюжет нового романа, считают, что главного героя непременно должен сыграть Козловский. Герои классической пьесы оказались в сегодняшнем дне в том же контексте и с теми же внутренними переживаниями, что и во времена Чехова. Они столь же несчастны и одиноки. 

Фото: Нижнетагильский драматический театр / Сергей Алексеев
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