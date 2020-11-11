«Эти занятия можно сравнить с объятиями мамы». Как тагильские школьники отказались от смартфонов и взяли в руки балалайки

В ДК железнодорожников имени Юрия Гагарина на Тагилстрое уже несколько лет существуют два фольклорных коллектива для школьников и студентов. Про русскую традиционную культуру ребятам рассказывает участница легендарного для Нижнего Тагила ансамбля «Соловейка» педагог Наталья Расторгуева. Журналисты «Афиши МС» побывали на одном из творческих занятий и выяснили, как перевести внимание современных детей от гаджетов к русским традициям.

Идея погружать детей в народную культуру возникла у педагога и музыканта Натальи Расторгуевой несколько лет назад. В 2014 году в Центре образования № 1 она начала проводить тематические уроки. Самые заинтересованные ученики стали заниматься вокалом, плясками, народными инструментами дополнительно. Так зародились два коллектива — смешанный «Счастье» и мужской «Соколики».

Как вспоминает Наталья Расторгуева, на первых смешанных занятиях царила суматоха. Всё потому, что фольклор серьёзно разграничивает женское и мужское. После того как девочки и мальчики стали заниматься отдельно, в коллективах воцарилась идиллия. Девушки изучают рукоделие, игру на народных инструментах, занимаются вокалом, а мальчишки, помимо творческих занятий, много времени посвящают подвижным и дворовым забавам, таким как лапта и старинная, малоизвестная сегодня игра «Пекарь».

Ежегодно «Соколики» (а это ребята 11–13 лет) колядуют, участвуют в боях «Стенка на стенку» на масленичных гуляниях и защищают снежный город, выступают на детском чемпионате России по лапте. Ещё одна любимая игра ребят — борьба в круге вокруг бревна, которое нельзя ронять.

Такие игры куда интереснее компьютерных. И даже тот факт, что во время стеночного боя в пылу борьбы можно получить фингал, их нисколько не смущает — шрамы украшают мужчин, говорят мальчишки.

«Мой сын Алексей занимается в “Соколиках” с восьми лет, сейчас ему 15, — рассказывает участница взрослого коллектива “Тагильская слобода”, который тоже базируется в ДКЖ им. Гагарина, Анна Волос. — Изначально я пришла в “Тагильскую слободу”, потом мой ребёнок, побывав на нашей вечёрке, заинтересовался русскими песнями и танцами. Я с удивлением увидела, как мой абсолютно современный ребёнок, который не знает, что такое русская народная пляска, заплясал в хороводе! В нём вдруг проснулся какой-то русский народный ген. Этот ген есть в каждом из нас, его просто нужно разбудить. Сначала сын играл в лапту, городки, потом начал петь и плясать. Теперь для него это большая часть жизни, и это очень радует. Здорово, когда дети занимаются этим, а не сидят в интернете с утра до вечера».

Занимаются «соколики» и музыкой. Участники коллектива выучили с десяток традиционных уральских частушек, которые пели рабочие на заводах, и самостоятельно освоили игру на балалайке. Многих ребят с балалайкой познакомила девятиклассница Ангелина Синицына, которая сначала самостоятельно изучила этот инструмент.

«Все у нас изучают азы игры на народных инструментах сами. Я вообще считаю, что если отправить ребёнка, который изучает инструмент, в свободное плавание, то рано или поздно физиология возьмёт своё. Нужно только поправлять руку, чтобы он не наиграл дефектов. Но на 80% работу он проводит сам. Правда, ничего не получится, если человек не понимает красоту инструмента», — уверена педагог Наталья Расторгуева.

В фольклорном коллективе «Счастье», где занимаются шесть девушек и семь парней, акцент делается на русские песни и танцы. Те, кто особенно интересуется традициями, отправляются в экспедиции, работают с архивами и историческими документами.

Студентки Нижнетагильского колледжа искусств, уже почти профессиональные музыканты Анна Федюнина и Надежда Таскаева привнесли в коллектив новое звучание, самостоятельно освоив игру на гуслях и свирели. Обе девушки выросли в старинных русских усадьбах, и традиционный быт с печкой, вещами в сундуках и прялкой для них привычен.

«Я из Нижней Салды, выросла в большом старинном доме постройки 1890-х. У нас в городе этот дом местные называют музеем, потому что там сохранилось много старых вещей. Но для меня это не музей, я выросла в этой атмосфере, и мне всегда была интересна эта культура, но не хватало знаний. За ними я пришла сюда», — рассказывает вокалистка ансамбля «Счастье» Надежда Таскаева.

«Эта музыка, эти песни понятны, они резонируют с тобой. Не надо ничего придумывать, что-то объяснять, потому что это близко, рядом и это всё про нас. Такое чувство можно сравнить с объятиями мамы — что-то такое родное, сильное. Когда погружаешься в это, уже не хочется от этого отдаляться. Это очень отличается от того, что происходит вокруг. К сожалению, из-за работы, учёбы не удаётся много времени уделять занятиям», — говорит участник коллектива «Счастье» сталевар НТМК Андрей Завьялов.

Воспитанники Натальи Расторгуевой живут по народному календарю, следуют всем народным праздникам, знают обычаи и приметы. Педагог понимает, что в полном объёме жить по традициям, которым были верны наши прапрадеды, не получится — слишком уж изменился современный мир. Но смотреть в прошлое, разбираться в нём нужно, чтобы понять себя.

Поэтому одной из важных составляющих всех репетиций и выступлений фольклорных коллективов являются наряды, которые шьёт сама Наталья Расторгуева. Когда девочки меняют джинсы на удобные яркие сарафаны, у них меняется осанка и даже голос. Да и мальчишки чувствуют себя в несовременном костюме совсем иначе.