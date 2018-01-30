ЕСПЧ присудил трём фигурантам «болотного дела» 35 тысяч евро

Европейский суд по правам человека присудил фигурантам «болотного дела» Андрею Барабанову, Алексею Полиховичу и Степану Зимину в общей сумме 35 тысяч евро в качестве компенсации, сообщается на сайте ЕСПЧ.

Все трое ранее были приговорены к лишению свободы за участие в акции протеста 6 мая 2012 года. Полиховичу и Зимину присудили по 12,5 тысяч евро, Барабанову — 10 тысяч евро.

ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили пункт 3 и 4 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, защищающих право на свободу и личную неприкосновенность.

Кроме того, Страсбургский суд постановил, что Россия нарушила статью 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая гарантирует свободу собраний и объединений. ЕСПЧ также признал, что в отношении Полиховича и Зимина была нарушена статья 3 Конвенции, запрещающая пытки. Суд посчитал бесчеловечным содержание подсудимых в стеклянной клетке в зале суда.

Судья от России Дмитрий Дедов выступил с особым мнением, в котором не согласился с решением ЕСПЧ о том, что российские власти нарушили право на свободу собраний. По его словам, собрание на Болотной площади 6 мая 2012 года не было мирным, так как его участники бросали куски асфальта и камней в полицейских.

«Заявитель был осуждён за насилие и участие в массовых беспорядках, а не за участие в самой демонстрации», — написал Дедов.

Напомним, в 2014 году суд приговорил Андрея Барабанова к трём годам и семи месяцам лишения свободы, Алексея Полиховича и Степана Зимина — к трём с половиной годам. Барабанов вышел на свободу в декабре 2015 года, Полихович был освобождён по УДО в октябре 2015 года, Зимин также вышел досрочно в июне 2015 года.