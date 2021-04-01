Ещё несколько зданий в центре Нижнего Тагила получат современную архитектурную подсветку

На домах в районе перекрёстков Мира — Ленина и Мира — Строителей в Нижнем Тагиле появится декоративная подсветка, аналогичная той, что украшает здание городской библиотеки. Как уточняют в пресс-службе мэрии, светильники будут установлены только в случае, если этот проект одобрят жильцы. Готовить техническое задание на выполнение работ будут специалисты МКУ «Служба заказчика городского хозяйства», такое поручение отдал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

В прошлом 2020 году световое оборудование установили на доме № 57 на проспекте Ленина и № 1 на проспекте Строителей. Освещением также украсили колонны и мезонин школы № 85 после капитального ремонта. Глава города отметил, что работы по подсветке исторических зданий и домов будут продолжены впредь, не только в центральном районе.

«В последние годы промышленный Нижний Тагил заметно преобразился в плане светового оформления. Начали с центральной части города. В дальнейшем есть планы сделать световыми доминантами районов красивейшие здания на Вые, Красном Камне и Вагонке. После завершения работ по ремонту фасада по Ленина, 11, в котором располагается редакция газеты "Тагильский рабочий", на нём также установят световые точки. Рассматриваются варианты подсветки культурного центра "Дом Окуджавы" на улице Карла Маркса, 20а», — рассказал глава города Владислав Пинаев.

Напомним, в октябре 2020 года более 200 светильников установили в качестве современной архитектурной подсветки зданий Центральной городской библиотеки и кинотеатра «Родина». После этого жители этих домов пожаловались в мэрию на непродуманный график работы подсветки. Фонари горели с 17:30 до 00:30 и мешали жильцам отдыхать.