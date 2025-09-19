Энергия индустрии. В Нижнем Тагиле открылась выставка картин о металлургическом комбинате (ВИДЕО)

Сегодня, 19 сентября, в Музейно-выставочном центре ЕВРАЗ НТМК состоялось торжественное открытие выставки картин «Энергия индустрии» (6+), созданных художниками Нижнего Тагила и других городов в рамках индустриальной биеннале, посвящённой 85-летнему юбилею комбината. Мероприятие сопровождалось живой музыкой.

«Поделюсь своими ощущениями. Мы часто восхищаемся тем, что любим. А если честно, то ещё больше восхищаемся тем, что у нас самих не получается. Я помню уроки рисования, я всегда рисовал машинки. Старался. На любом фоне — машинки. Деревья, солнце — это уже так, сопутствующее. Потом чертил нормально, но вот рисовать никогда не получалось. И вот сегодня у нас собрались уникальные люди. Я вчера снова посмотрел альбом — и это, конечно, фантастика. А сегодня — праздник, потому что мы воочию увидели все эти картины. Огромное вам спасибо за вашу работу, за то, как вы восхваляете, воспеваете эту сложную, героическую профессию — металлурга. Вы сделали огромное дело. Спасибо вам, наверное, от имени всех металлургов — за то, что вы сделали. А мы будем продолжать восхищаться этими картинами. И не только мы. Спасибо! Было очень приятно организовать такое событие», — сказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

В проекте приняли участие 36 художников из разных городов и регионов. Летом текущего года они побывали в подразделениях комбината и выбрали места для создания картин, среди которых цех прокатки широкополочных балок, доменный, конвертерный, колесобандажный цеха.

Одним из героев картины стал почётный гражданин Нижнего Тагила и Свердловской области Михаил Аршанский. Стаж его работы на комбинате — более 60 лет.

«Я был свидетелем, как писали картины, как работали художники, они проводили очень много времени в районе доменного цеха. Они очень мужественно и с большим старанием делали эту работу. Поэтому большое вам спасибо. Я думаю, мы у вас приобретём большинство картин, а часть оставим в музее, потому что эти работы достойны того, чтобы быть в музее долго, если не вечность. Спасибо вам!», — поделился Михаил Аршанский.

На выставке представлено более 70 живописных работ, каждая из которых по-своему передаёт дух и атмосферу комбината. Художница из Берёзовского Людмила Болотская написала в рамках проекта 11 картин, четыре из которых уже купили, а семь вошли в экспозицию.

«Я считаю, что подобные мероприятия стоит проводить, потому что здесь возникает симбиоз художников и производственников. Это два совершенно разных мира, и когда один проникает в другой, происходит, как мне кажется, взаимное обогащение. Художники могут через своё мировоззрение, через восприятие, показать мир производства. А люди труда — те, кто ежедневно работает на производстве, — могут взглянуть на привычную для них среду иначе. Мне кажется, это очень полезный обмен», — рассказала АН «Между строк» Людмила Болотская.