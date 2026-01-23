Энергетики раскрыли некоторые детали спецоперации МВД и ФСБ по выявлению нелегальных криптоферм в Нижнем Тагиле

«Россети Урал» раскрыли некоторые подробности проведения совместной операции с Управлением ФСБ России по Свердловской области и ГУ МВД России по Свердловской области, в ходе которой была пресечена деятельность организованной группы, участники которой получали криптовалюту, незаконно подключившись к объектам электроснабжения.

Напомним, ранее стало известно о задержании троих подозреваемых, которые несанкционированно подключили свыше 10 тысяч единиц майнингового оборудования по нескольким адресам в Нижнем Тагиле и Кушве. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой, а равно в крупном размере).

Территориальная сетевая организация выдала потребителю необходимые документы для технологического присоединения и заключения договора электроснабжения, однако в отсутствие контроля за энергопотреблением максимальная мощность превышала разрешённую в два раза. Это привело к дополнительному износу оборудования «Россети Урал» и снижению надёжности электроснабжения сторонних потребителей.

Кроме того, владельцы майнингового комплекса раздробили схему технологического присоединения на несколько юридических лиц и вмешались в работу счётчиков, чтобы занизить объёмы электропотребления. В результате общий ущерб, нанесённый «Россети Урал», составил 1 млрд рублей.

«Несанкционированное потребление электроэнергии не только наносит ущерб энергокомпании, но и приводит к снижению качества и надёжности электроснабжения добросовестных потребителей: перепадам напряжения в сети, порче электроприборов, сбоям в электроснабжении и даже пожарам. В данном случае особую тревогу вызывает тот факт, что территориальные сетевые организации, являясь профессиональными участниками энергорынка, наделённые соответствующим статусом, фактически устранились от исполнения обязанностей по контролю своего сетевого оборудования и наносят ущерб не только “Россети Урал” как системообразующей ТСО, но и конечным потребителям», — заявили в пресс-центре «Россети Урал».