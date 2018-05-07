Эксперты при правительстве раскритиковали приказ Роскомнадзора о порядке блокировок

Члены рабочей группы экспертного совета при правительстве раскритиковали проект приказа Роскомнадзора о правилах блокировки запрещённых ресурсов, пишет «Коммерсантъ».

По словам экспертов рабочей группы «Связь и IT», новая версия проекта приказа, которую опубликовали 23 апреля, фактически даёт Роскомнадзору возможность самостоятельно заблокировать любой ресурс. Формулировки в документе наделяют ведомство правом определять сетевой адрес и доменное имя страницы с запрещённой информацией «в случае выявления ошибок». Это означает, что оно «получает и полностью заменяет функции органов, которые должны устанавливать факт отнесения информации к запрещённой», говорится в тексте заключения экспертов. При этом отмечается, что сам порядок идентификации сайта проект приказа не описывает. Также неясно, какие критерии Роскомнадзор будет использовать при проверке того, соответствует ли информация на ресурсе той, которая послужила основанием для блокировки — непонятно, должен ли текст быть идентичным или просто совпадать по смыслу.

По словам собеседника «Коммерсанта», ожидалось, что Роскомнадзор подготовит приказ об идентификации сайтов и сервисов, которые используются для обхода блокировок.

«В Роскомнадзоре же написали совсем другое: как идентифицируют сам блокируемый ресурс, а вовсе не тот, что используется для обхода блокировок. Но это вообще не их задача: это должно быть сделано на основании решений суда, прокуратуры, обращений правообладателей и т. д., оснований хватает. А закончили тем, что, если мы что-то не найдём или найдём не то, то сами разберёмся с помощью решения начальника структурного подразделения или его заместителя в течение суток», — отметил он.

В самом ведомстве заявили, что приказ позволяет править лишь технические ошибки и опечатки — например, в случаях, когда в решении суда содержится неточность в написании доменного имени. Приказ, по утверждениям Роскомнадзора, «даёт возможность избегать таких ситуаций».

«На его основании специалисты будут вправе вносить в реестр правильный указатель интернет-ресурса. Иных целей приказ не преследует»,— отметили там.

Ранее сообщалось, что на блокировки сторонних ресурсов из-за попыток Роскомнадзора ограничить доступ к Telegram пожаловались более 6 тысяч граждан и компаний. В большинстве жалоб, которые были направлены Региональному общественному центру интернет-технологий, говорилось о трудностях с доступам к игровым сервисам. Около 70% жалоб касались недоступности серверов Amazon. Роскомнадзор начал блокировку Telegram с 16 апреля за отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи для доступа к переписке пользователей. После попадания в реестр запрещённых Telegram начал использовать IP-адреса подсетей Amazon и Google.