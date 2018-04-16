В России начали блокировать Telegram

Провайдеры начали блокировать доступ к мессенджеру Telegram на территории России, со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора пишет «Интерфакс».

«Информация о данных интернет-ресурсах (сайтам "Телеграма") в понедельник, 16 апреля, направлена операторам связи с целью ограничения доступа», — сообщили в ведомстве.

При этом сайт Роскомнадзора и его сервис проверки доступности ресурсов на момент написания новости был недоступен.

Напомним, 13 апреля судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина удовлетворила иск Роскомнадзора о блокировке Telegram, рассмотрев его за 20 минут в отсутствии представителей мессенджера. Поводом для иска стал отказ Telegram передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. В Роскомнадзоре отметили, что готовы восстановить доступ к мессенджеру, как только он выполнит требования.