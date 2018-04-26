Возможные потери бизнеса от борьбы властей с Telegram оценили в $2 млрд

Интернет-обмудсмена Дмитрия Мариничева попросили разработать меры поддержки компаний, которые пострадали от блокировки IP-адресов в процессе ограничения доступа к Telegram, пишет «Коммерсантъ».

По оценкам бизнеса, борьба властей с Telegram может обойтись российским компаниям в миллиард долларов до конца 2018 года, примерно столько же могут потерять Amazon и Google.

Генеральный директор компании-разработчика софта Flexbby Андрей Прокофьев направил Мариничеву письмо с предложением сформировать оперативный штаб из представителей бизнеса и власти, чтобы решать проблемы, возникшие из-за блокировок. По словам Прокофьева, необходимо принять поправки, которые исключат ситуации, при которых «жизненно важные сервисы российского бизнеса будут блокироваться в одностороннем порядке».

Пока, по оценкам Flexbby, пострадали около 400 российских организаций, которые используют Google и Amazon. У них зафиксированы сбои в работе хранилищ данных, бизнес-приложений, геолокации, платежей, работы с банками и искусственного интеллекта.

Приостановка работоспособности облачных сервисов Google и Amazon, а также рекламной площадки Google может по итогам 2018 года привести к потере этими компаниями 940 миллионов долларов, следует из прогноза Flexbby. По словам Прокофьева, «это самый пессимистичный сценарий». В этом случае, по его мнению, выиграть от передела рынка могут «Ростелеком», Mail.ru Group, «Яндекс» и Microsoft.

Мариничев сообщил, что пока письма не получал, но ожидает «снежный ком» обращений от компаний, которые пострадали при блокировке Telegram.

«Неработоспособность сервиса — это репутационный удар по компании, но у российского бизнеса, который не любит вступать в конфронтацию с государственными органами, есть врождённая осторожность. Эти факторы сдерживают в оценке ущерба и при обращении с жалобами», — сказал он.

В Роскомнадзоре заявили, что оценка ущерба компаний из-за блокировки IP-адресов вне компетенции ведомства, и выразили готовность рассмотреть официальное предложение о создании штаба по вопросу блокировок. В Роскомнадзоре отметили, что ведут консультации с бизнесом — в частности, провели совещание с представителями индустрии, чтобы «выработать совместные решения по обеспечению бесперебойной работы инфраструктуры».

«Принимаются меры с целью избежать блокирования добропорядочных ресурсов. Рассматриваются все обращения и жалобы, поступающие на горячие линии Роскомнадзора и РОЦИТ. С теми, кто попал под блокировку, ведётся работа по разъяснению ситуации, поиск взаимоприемлемых решений», — заявили там.

На горячую линию Роскомнадзора поступило 46 тысяч обращений, касающихся сбоев из-за блокировки Telegram.

Накануне «Дождь» сообщал, что Роскомнадзор заблокировал IP-адрес сервисной библиотеки Google, которая необходима для показа видеорекламы, речь идёт об адресе 64.233.162.95. Сервисная библиотека, которая отвечает за показы прероллов и построллов, расположена на домене imasdk.googleapis.com. Её заблокировали из-за внесения в реестр запрещённых ресурсов Роскомнадзора адреса сервиса универсальных шрифтов Google Fonts, который совпадает с адресом библиотеки.

«В случае телеканала, у которого большинство контента — видео, это особенно неприятно. Мы не можем выполнять свои обязательства перед клиентами по открутке рекламы и несём репутационные риски и коммерческие издержки», — говорил digital-директор «Дождя» Кирилл Бушев.

Блокировать Telegram в России Роскомнадзор начал 16 апреля на основании решения Таганского суда Москвы из-за отказа мессенджера передавать ФСБ ключи для доступа к переписке пользователей. Telegram использует для обхода блокировки IP-адреса Amazon и Google, которые Роскомнадзор позже также внёс в реестр запрещённых. В итоге у части пользователей возникли проблемы с доступом к различным интернет-ресурсам.