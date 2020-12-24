Эксперты поставили под сомнение результаты эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что добровольцам, принимавшим участие в испытании вакцины против коронавируса «Спутник V», больше не будут вводить плацебо.

«Минздрав разрешил остановить, кажется, на вчерашний или на сегодняшний день набор в связи с тем, что там всё доказано, а пандемия идёт, и плацебо — это совсем нехорошо», — сказал Гинцбург журналистам «Медузы».

По данным издания, ранее некоторые из добровольцев сами сдали анализы на антитела и, узнав, что им давали плацебо, привились настоящей вакциной, чтобы защитить себя от заражения.

«По сути, исследование провалено, его цель не достигнута. Произошло изменение правил игры во время игры. Корректных результатов по эффективности у исследования не будет, потому что группа плацебо потеряна», — сообщила «Медузе» исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) Светлана Завидова.

Напомним, что при проведении исследования всех добровольцев в случайном порядке делят на две равные группы: одни получают вакцину, а другие — плацебо. В конце результаты этих двух групп сравнивают. О том, кто в какой группе, не должны знать даже врачи, прививающие добровольцев. В правилах вакцинации отдельно оговаривается, что добровольцам, участвующим в испытаниях «Спутника V» и получившим плацебо, пока нельзя обращаться за прививкой.