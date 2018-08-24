Экспертиза назвала причину возгорания в «Зимней вишне» в Кемерове

Экспертиза электрооборудования ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, назначенная Следственным комитетом, установила, что пожар, в котором погибли 60 человек, начался в светодиодном светильнике, висевшем над детским бассейном с поролоновыми кубиками, пишет «Коммерсантъ». Замыкание произошло из-за того, что прибор залила талая вода с крыши.

Свидетели рассказывали, что примерно за неделю до пожара с потолка на четвёртом этаже ТЦ закапала вода и свет над «сухим» бассейном периодически гас, но спустя некоторое время светодиодные лампы вновь зажигались без посторонней помощи.

Согласно кадрам с камер видеонаблюдения в ТРЦ, в момент начала пожара упал некий «линейно протяжённый светящийся объект». Специалисты посчитали, что это горящие капли пластмассы, из которых были сделаны плафоны светильников. Также экспертиза выявила множественные нарушения при монтаже электропроводки.

«Монтаж и подключение осуществлялись не по проекту, а случайным образом», — подчеркнули эксперты.

По мнению специалистов, автоматы в цепи освещения были либо не установлены, либо неисправны, но восстановить произошедшее максимально точно уже невозможно, потому что «Зимняя вишня» снесена.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. В огне погибли 60 человек, большинство из них — дети. 21 августа было объявлено, что снос основного здания ТРЦ завершён.