Экс-замглавы свердловского ГУ МВД генерала Романюка отправили под домашний арест

Судья Мещанского районного суда Москвы Елена Каракешишева удовлетворила ходатайство главного следственного управления СКР и отправила до 3 декабря включительно под домашний арест экс-замглавы ГУ МВД РФ по Свердловской области генерал-майора Владимира Романюка, со ссылкой на пресс-секретаря Мещанского райсуда Юлию Котомину пишет Znak.com.

По информации суда, на момент вынесения решения по мере пресечения Романюк находился в статусе обвиняемого по части 1 статьи 286 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Кроме того, стало известно, что на данный момент ни Романюк, ни его адвокаты не обжаловали решение о домашнем аресте.

Владимир Романюк был задержан 2 октября в Москве. Кроме него, 2 октября в Москве был задержан бывший начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Свердловской области полковник Олег Курач, а в Екатеринбурге прошли обыски в городском УМВД РФ, а также дома у начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по Екатеринбургу майора Эдуарда Воронина.

Следственные действия проводили оперативники отдела «М» УФСБ России по Свердловской области и сотрудники четвёртого следственного управления СКР. Связаны они с нашумевшим делом, по которому срок ранее получил основатель и тренер скандально известного бойцовского клуба «Храбр» Никита Мальцев, а также оперуполномоченный отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД РФ по Екатеринбургу Сергей Кондрашин. Оба обвинялись в вымогательстве взятки в 1,2 млн рублей от представителя букмекерской конторы ООО «ДилСис».

Генерал-майор Владимир Романюк с 1992 по 2011 год работал в московской полиции. Затем вместе с Бородиным в 2011 году он перешёл работать на Урал. В отставку Романюк ушёл в июне 2017 года. После этого, насколько известно, он вернулся в Москву, где нашёл работу на гражданке.