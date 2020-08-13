Экс-министру Абызову предъявили окончательное обвинение

СК завершил расследование в отношении бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, ему и 11 его предполагаемым подельникам предъявлено окончательное обвинение, пишет «Коммерсантъ». В ближайшее время фигуранты начнут знакомиться с делом, которое насчитывает 400 томов.

Издание отмечает, что Гагаринский суд уже 7 сентября начнёт слушания по иску замгенпрокурора Виктора Гриня о взыскании с Абызова и обращения в доход государства более 32 млрд рублей.

По данным близких к следствию источников, адвокаты фигурантов подписали вместе со своими подзащитными в стенах СИЗО официальный «протокол уведомления об окончании следственных действий». Документ предусматривает и разъяснение обвиняемому права на ознакомление с материалами расследования в рамках статьи 217 Уголовно-процессуального кодекса.

По данным СКР, создателями организованного преступного сообщества являются Михаил Абызов, а также заместитель генерального директора ООО «Ру-ком» Максим Русаков и однофамилец руководившего следственной бригадой СКР по этому делу генерал-майора юстиции Сергея Степанова — гендиректор группы «Ру-ком» Николай Степанов. Как считают в СК, сообщество было создано ими для совершения другого тяжкого преступления — особо крупного мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), в рамках которого ими и было похищено 4 млрд рублей. Якобы в 2012–2014 годах Михаил Абызов, являясь бенефициарным владельцем нескольких офшорных компаний, вместе с сообщниками обманул акционеров ОАО СИБЭКО и ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС), занимавшихся в Новосибирской области и Алтайском крае производством и передачей электроэнергии: он убедил их в необходимости проведения сделки, в результате которой структуры Михаила Абызова продали им акции четырёх других компаний по завышенной цене, причинив тем самым ущерб на 4 млрд рублей.

Потерпевшими по делу признаны миноритарии компаний СИБЭКО и РЭС и ФГУП «Алмазювелирэкспорт», вывод этих денег на счета на Кипре следствие квалифицировало как легализацию добытых преступным путём средств (статья 174.1 УК РФ). Кроме того, их также обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности (статья 289 УК РФ) в компании СИБЭКО, через которую нарушавший установленные законом ограничения как госслужащий Абызов противоправно обогатился, по мнению следствия, более чем на 32 млрд рублей, выводе уже этих средств за рубеж, а также в коммерческом подкупе (статья 204 УК РФ) — передаче 78 млн рублей акционерам СИБЭКО. Фигуранты вину не признают.