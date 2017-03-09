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10 Мар 2017 12:27 | Метки: Новости

Экс-министра обороны Сердюкова выдвинули в совет директоров «КамАЗа»

Бывшего министра обороны, занимающего пост индустриального директора авиационного кластера госкорпорации «Ростех», Анатолия Сердюкова выдвинули в совет директоров крупнейшего российского производителя грузовиков «КамАЗ», пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Совет директоров компании утвердил список кандидатов в новый состав для избрания на годовом собрании акционеров, которое назначено на 23 июня 2017 года. Реестр закрывается 29 мая.

Помимо Сердюкова, в число кандидатов вошли 11 человек, которые занимают кресла в действующем составе совета.

Напомним, во время работы Сердюкова министром обороны в ведомстве разгорелся скандал, связанный с хищениями государственных средств. Подчинённая главы Минобороны Евгения Васильева участвовала в преступной схеме по выводу денег из ведомства на счета подставных компаний и получила уголовный срок. Сердюкова же обвинили в халатности, но потом амнистировали как «защитника Отечества».

Позже ушедший из Минобороны из-за коррупционного скандала чиновник был назначен индустриальным директором «Ростеха» по авиационной промышленности. Общая годовая выручка структур, которыми управляет Сердюков, превышает 350 миллиардов рублей.

Агентство новостей «Между строк»

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