Две недели ареста получила жительница Нижней Салды за неправильную тонировку

В Нижнем Тагиле суд арестовал на 14 суток женщину-водителя за повторное нарушение правил тонировки. Её привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

«В ходе рассмотрения дела было установлено, что гражданка Чернова Д. В., неоднократно привлекавшаяся к административной ответственности за управление транспортным средством с тонировкой стёкол, не соответствующих установленным требованиям, проигнорировала ранее вынесенное в её адрес законное требование сотрудника полиции об устранении данного нарушения. Несмотря на установленный срок для исполнения требования (до 23 февраля 2025 года), нарушение не было устранено, а автомобиль продолжал эксплуатироваться, что квалифицировано судом как длящееся правонарушение», — говорится в сообщении.

6 января 2026 года на автодороге «Екатеринбург — Серов» сотрудники ГИБДД в ходе проверки вновь остановили автомобиль девушки. Было установлено, что она управляла тем же автомобилем с превышением допустимой тонировки передних боковых стёкол (светопропускаемость составила 5%). Поскольку ранее выданное требование об устранении нарушения выполнено не было, в отношении водителя был составлен протокол по статье 19.3 КоАП РФ.

«В судебном заседании Чернова Д.В. свою вину не признала, а её защитник оспаривал доказательства, указывая на отсутствие видеофиксации замера тонировки. Суд, исследовав все материалы дела, включая протоколы, рапорты сотрудников полиции и ранее вынесенные постановления, признал доказательства допустимыми и достаточными для установления вины. Учитывая характер правонарушения, личность виновной, её неоднократное привлечение к ответственности за аналогичные и однородные нарушения, в том числе ранее по той же статье 19.3 КоАП РФ, суд пришёл к выводу о необходимости назначения строгого наказания для достижения превентивной цели. Обстоятельств, препятствующих назначению административного ареста, судом установлено не было», — сообщили в суде.

Решение Ленинского районного суда Нижнего Тагила было обжаловано защитой в Свердловском областном суде, но суд оставил постановление без изменения, а жалобу — без удовлетворения. Таким образом, судебный акт вступил в законную силу.