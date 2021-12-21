Две картины Нижнетагильского музея-заповедника экспонируются на большой выставке в подмосковном «Новом Иерусалиме»

Картины Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» представлены на выставке «Азбука шедевра» (12+) в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» города Истра. Кроме нижнетагилького музея, произведения для выставки из своих фондов и постоянных экспозиций предоставили 30 российских региональных музеев из 29 городов, среди которых Нижегородский государственный художественный музей, Приморская государственная картинная галерея, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Калининградский областной музей изобразительных искусств, Тульский музей изобразительных искусств.

Как сообщили в музее-заповеднике, в экспозицию вошли более 120 работ великих русских живописцев: Карла Брюллова, Бориса Кустодиева, Казимира Малевича, Василия Кандинского и других. Проект представляет богатство региональных музейных коллекций от Калининграда до Владивостока, почти в каждой из которых есть шедевры, часто неизвестные широкой публике.

Из Нижнего Тагила на выставку приехали портрет Авроры Демидовой-Карамзиной кисти Карла Брюллова и самая загадочная картина из коллекции музея-заповедника — «Свадьба слепых» Митрофана Берингова.



Портрет Авроры Демидовой-Карамзиной Карла Брюллова



Картина Берингова была написана в 1929 году и практически сразу подверглась острой критике как не соответствующая идеологическим задачам. Сначала произведение попало в фонды Третьяковской галереи, но после 1930-х годов оно словно исчезло, в каталогах его отмечали как утраченное. На самом деле картина находилась в Нижнем Тагиле, куда её в 1931 году спрятали сотрудники Третьяковки. Детективную историю спасения картины «Афиша МС» уже рассказывала читателям.



Картина «Свадьба слепых» Митрофана Берингова



В музее «Новый Иерусалим» картины из тагильского музея-заповедника пробудут до 19 июня 2022 года.