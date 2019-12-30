Драники от Пинаевых, хинкал от Абдулкадыровых и фермерская нарезка от будущего резидента кластера «Гора Белая». Собираем новогодний стол с ВИПами Нижнего Тагила

Если вы до сих пор не знаете, что приготовить на праздник, то эта статья для вас. Журналисты АН «Между строк» пообщались с известными жителями города и узнали, какие яства будут стоять в новогоднюю ночь на их праздничных столах. Каждый поделился рецептом своего любимого коронного блюда.

Владислав Пинаев, мэр Нижнего Тагила

На новогоднем столе главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева и его супруги Елены среди обязательных блюд будут не только традиционные оливье, холодец и селёдка под шубой, но и драники с фаршем.

«Драники с фаршем любит вся наша семья, — рассказывают Владислав и Елена Пинаевы. — Трётся картошка сырая на мелкой тёрке. В полученную массу вбиваем сырое яйцо, солим, добавляем чуть-чуть соды и немного муки. Основа для драников готова. Мясной фарш каждый может сделать по своему вкусу. Самое главное — правильно выложить всё это на сковородочку. Сначала выкладываем оладушку из картошки, затем на неё маленькой ложечкой кладём фарш, сверху снова картофельную массу. Получается такая закрытая оладушка. Жарим её с обеих сторон и подаём со сметанкой. Фарш внутри получается очень сочным».

Сергей Федореев, руководитель представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском округе

Семья Федореевых в Новый год устраивает настоящий День вредной еды. В ход идут традиционная селёдка под шубой, всевозможные бабушкины соленья и, конечно, свиные рёбрышки с мёдом и соевым соусом. Из полезного на стол ставят только мандарины.

«Вредность самого популярного в нашей семье новогоднего блюда — рёбрышек — 9,5 по 10-балльной шкале. Для праздничного стола в самый раз, — отмечает Сергей Федореев. — Закупаемся килограммом незамороженных свиных рёбрышек. Их моем и подсушиваем, лишняя влага на поверхности нам не нужна. Затем рёбрышки режем и обильно смазываем маринадом. Для него нужно: 50 мл мёда, 20 мл соевого соуса, 2–4 зубчика чеснока. Чеснока не жалеть! Соль я не добавляю, так как соевый соус сам по себе достаточно солёный. Далее по технологии нужно спрятать всё это волшебство в холодильник часов на 12, но обычно терпения не хватает и часа через 2 рёбрышки уже попадают в духовку. Готовится блюдо минут 40 при температуре 210–220 градусов под крышкой. Минут за 5 до конца крышку нужно убрать для образования румянца. В пищу рёбрышки употреблять горячими, запивать панкреатином. Берегите себя!»

Татьяна Попова, сомелье, ведущая эногастрономических ужинов

Винная путешественница и экс-ресторатор в новогодних салатах так же, как и в игристом, отдаёт предпочтение классике. Многолетняя любовь и дружба сложилась у неё с салатом, оду которому поют все и всегда, особенно перед Новым годом, — и это оливье.

«По поводу трансгрессии оригинального рецепта в то, что подаётся в виде оливье в столовых, вспоминается отличный анекдот, — говорит Татьяна Попова. — Когда зрители после просмотра передачи на ТВ пишут благодарственное письмо с текстом: “Спасибо за рецепт салата из авокадо с креветками. Авокадо мы заменили на картошку, а креветки — на сало. Получилось очень вкусно!” У меня тоже есть своя версия замены ингредиентов, которые предлагал французский повар Люсьен Оливье гостям ресторана “Эрмитаж” в царской России. Мой итоговый ассамбляж выглядит так: отварной, а затем запечённый говяжий язык; замаринованное, а затем обжаренное куриное филе; креветки; огурцы маринованные и свежие; картошка варёная (по желанию, можно и без неё) и каперсы. Заправляется всё майонезом “Провансаль”, украшается отварным перепелиным яйцом или куриным яйцом-пашот. С Новым годом!»

Гаджи Абдулов, депутат Нижнетагильской гордумы

Гаджи Абдулов обычно отмечает Новый год в большом семейном кругу — с женой, детьми и родителями (Ибрагимом и Людмилой Абдулкадыровыми). Пока супруга Кристина делает салаты, мама Людмила готовит обязательное для праздничного стола блюдо — хинкал или чуду.

«Национальные блюда обязательно должны присутствовать, — говорит Гаджи Абдулов. — Для приготовления хинкала нужен бульон на мясе, квадратные кусочки теста, картошка, мясо. К нему идёт чесночный соус с орехами или томатом. Чуду — это что-то типа пирогов. Также на стол делаем салат “Черепаха” (с курицей, яблоком и грецкими орехами), тарталетки с креветкой и авокадо и картофельную запеканку с индейкой и ананасами. Для запеканки понадобится: филе грудки индейки — 600 г, сыр “Лёгкий” — 200 г, молоко — 60 мл, сливочное масло — 40 г, ананасы консервированные — 60 г, сметана — 4 ст. л., масло растительное — 2 ст. л., соль и перец. Нужно отварить филе индейки до готовности и нарезать его ломтиками толщиной примерно 5 мм. Из отварного картофеля, молока и сливочного масла приготовить пюре. Затем смазать форму маслом, выложить туда готовое пюре, разровнять поверхность. Сверху разложить сначала ломтики индейки, после нарезанные кусочками ананасы. Заправить всё это сметаной и присыпать тёртым сыром. Запекать в разогретой до 220 градусов духовке 15 минут».

Леонид Гункевич, гендиректор управляющей компании туркластера «Гора Белая»

У Леонида Гункевича на праздничном столе, помимо традиционных блюд (селёдка под шубой, оливье и пельмени), в этом году будет находиться также фермерская продукция от будущего резидента туркластера «Гора Белая» КФК Пучков. В качестве нарезки пойдут: ветчина с паприкой, полукопчёные колбасы из мяса птицы, сыровяленая колбаса из индейки и карпаччо из филе птицы.

«У меня мечта, чтобы когда-нибудь все продукты на моём столе были местного производства, свежие, чистые, из туркластера “Гора Белая”», — говорит Гункевич.

Одним из главных блюд новогоднего стола станет курица по-уральски. Как её приготовить, отлично знает бренд-шеф проекта «На Урале есть» Владимир Олькиницкий.

Курица по-уральски от Владимира Олькиницкого

Понадобится: тушка курицы — 1 шт., картофель — 500 г, лук — 100 г, морковь — 100 г, грибы лесные — 100 г, сливки — 200 г, клюква — 50 г, масло растительное — 20 г, петрушка — 20 г, соль и перец.

Курицу рубим на части, обжариваем до золотистого цвета в глубокой кастрюле. Добавляем нарезанный лук, морковь, перемешиваем и обжариваем ещё 4-5 минут. Добавляем воду, доводим до кипения, забрасываем нарезанный очищенный картофель и отварные грибы. Готовим до мягкости картофеля под крышкой. Снимаем крышку, добавляем соль, перец и сливки. Провариваем ещё 10 минут, добавляем нашинкованную петрушку и выключаем. Перекладываем в тарелки с соусом, посыпаем клюквой.

Елена Боярская, руководитель отдела развития Нижнетагильского драматического театра

В семье Боярских обожают гастрономические эксперименты, поэтому на столе часто оказываются блюда разных народов мира. Но в новогоднюю ночь под бой курантов в доме любят вспоминать вкусы детства. Икра к столу уже припасена. Она была привезена из Комсомольска-на-Амуре, где драмтеатр был в этом году на гастролях. Там рассказали, как хранить икру в замороженном виде. Поэтому свежая икра без консервантов с Дальнего Востока дожила до новогоднего стола.

«Да, селёдка под шубой и оливье обязательны, — отмечает Елена Боярская. — Пусть не тазиками, но должны быть. В зимний салат непременно добавляем говяжий язык и свежий огурец — это многолетняя семейная традиция. И пожалуй, это самые тяжёлые блюда новогоднего стола. Остальное — лёгкие закуски. Больше овощей и фруктов. А вот с горячим обязательно экспериментируем каждый год. В этот раз у нас были запланированы лангустины под соусом “Шампань” с красной икрой. Накануне решили попробовать новый для нас соус. И дружба с ним не получилась. Поэтому приготовим старый добрый соус “Дор-блю”. Или лёгкий с добавлением сухого вина. Рецепт: лангустины размораживаем, удаляем панцирь и тёмную жилку, хвостики можно оставить для красоты. Обжариваем на сковороде с каплей оливкового масла по минуте с каждой стороны. Выкладываем на тарелку. Для соуса на эту же сковороду кидаем измельчённые половину средней луковицы и зубчик чеснока и добавляем ещё немного масла. Когда овощи станут прозрачными, убираем их со сковороды, а в ароматное масло добавляем сливки и измельчённый сыр с голубой плесенью. Даём соусу упариться минут 5. Можно добавить тимьян и розовый перец. И всё, горячее готово! А вообще в Новый год не так важно, что стоит на твоём праздничном столе. Главное — кто с тобой разделяет эту самую волшебную ночь в году. Желаю, чтобы все, кто вам дорог, кто зажигает ваши сердца, были непременно рядом! Тепла и любви в новом 2020 году. Становитесь лучшими версиями себя!»

Анатолий Толстов, предприниматель

Праздничный стол тагильского предпринимателя Анатолия Толстова каждый год украшает новое горячее блюдо, будь то запечённая утка, гусь, заяц или целый поросёнок. Обязательно ставятся селёдка под шубой, холодец и оливье. Ни один Новый год не обходится без самолепных пельменей из лосятины.

«Мы уже, наверное, лет 15 собираемся перед Новым годом семьями и лепим пельмени, — рассказывает Анатолий Толстов. — Костяк — 4 семьи. Сначала мы собирались по 8 человек, но потом дети подросли, у них появились вторые половинки, и в этот Новый год нас получается уже 23 человека. Во время лепки пельменей у нас, можно сказать, свой конвейер работает. Кто-то делает “колбаски”, кто-то разрезает их на бочонки, кто-то бочонки раскатывает, ну а мы с другом лепим, хорошо и интересно. В сам Новый год мы обычно пельмени не едим, но они хорошо уходят 1 января, после основных празднеств. Тесто делаем обычное пельменное. Мясо лосиное добываю на охоте. Я предложил туда что-нибудь добавлять ещё, решили добавлять индюшатину, курицу, свинину. Нам нравится экспериментировать! Также мы делаем на Новый год вареники с картошкой и грибами, капустой. Мне нравятся вареники с редькой. Я сам редьку покупаю, натираю её на тёрке, отжимаю, ну а друзья лепят! Потрясающие получаются вареники».

Наталья Масальская, пресс-секретарь Нижнетагильской гордумы

Многие тагильчане в новогоднюю ночь постятся и не позволяют себе излишеств. В их числе и Наталья Масальская. На праздничном столе её будет ждать постная тарелка овощей, в том числе картофеля со своего огорода, и форели.

«Форельку я солю сама, — говорит Наталья Масальская. — Покупаю рыбу в супермаркете, чищу, режу сразу порционно. Рецепт классический: 2 столовые ложки сахара, одна соли, чуть-чуть свежемолотого перца. Всё, деликатес через день готов. Себестоимость выходит примерно в 3 раза ниже готовой форели в вакуумной упаковке. Вкус нежнее, и я точно знаю, что рыба без красителей и консервантов. Пост идёт до самого Рождества, накануне, в сочельник, он самый строгий. Чтобы полнее почувствовать рождественскую радость, нужно готовиться».

Валерий Суров, замглавы администрации Нижнего Тагила по соцполитике

В семье Суровых ответственный за горячее Валерий Георгиевич. В этот Новый год он будет радовать близких бараниной, тушённой в овощах. Готовиться мясо будет в казане на улице.

«На семью берётся 4 кг баранины, 2 кг лука, 2 кг моркови и полкило перца красного, — рассказывает Валерий Суров. — Это всё очень мелко нарезается. Сначала обжаривается мясо. Потом его вынимают, загружают лук, позже обжаривается морковь. Затем туда снова возвращается мясо, добавляется подсолнечное масло, и всё это дело тушится часа полтора на маленьком, на среднем огне. Перец кладётся за полчаса до того, как мясо будет выниматься. А на гарнир, наверное, всё-таки сделаю отварную картошку».

Денис Корякин, депутат Нижнетагильской гордумы

Денис Корякин с супругой и детьми в этот Новый год будут готовить домашние пельмени со свининой, салат «Зимнее настроение» из куриной грудки, маринованных грибов, картофеля и яиц, а также рулет «Пальчики оближешь».

«Нужно напечь блины по рецепту, как вы любите. Каждый блин смазать сливочным маслом, уложить на него небольшую полоску красной солёной рыбы и свернуть всё рулетом. После этого нарезать кусочками. Также на столе будут грибы фаршированные. Чтобы их приготовить, понадобятся крупные свежие шампиньоны. Извлекаем аккуратно ножки и обжариваем до готовности, предварительно мелко нарезав их и смешав с нашинкованным репчатым луком. В конце добавляем пару столовых ложек сметаны и тёртый сыр. Фаршируем получившейся смесью шляпки грибов и ставим всё в духовку минут на 20 при температуре 180 градусов. Вкуснейшая закуска готова!»

Анна Штейнварг, руководитель школы правильного спорта I Love Supersport в Нижнем Тагиле

Тагильские спортсмены тоже по-особенному готовятся к застолью. На столе у Ани Штейнварг, продвигающей в городе бег и плавание, вместо мяса и тяжёлой картошки будет запечённый камамбер с карамелизированной грушей под брусничными соусом. К праздничному блюду прилагается обжаренный багет.

«В последнее время отношусь к новогоднему столу более просто. Поэтому традиции только начинают формироваться заново, — признаётся Анна Штейнварг. — Я являюсь противником так называемой “обжираловки” ночью — возможно, сказывается общий образ жизни. Поэтому в новогоднюю ночь предпочитаю лёгкие салаты и закуски. Салат делаю обязательно с большим количеством зелени. Например, рукколу с тунцом, помидорами черри, кедровыми орешками, тонкими слайсами огурца и бальзамическим соусом. Будут сырная и мясная нарезки, из напитков — Brut или Prosecco. А вот уже в новогодние праздники все традиционные блюда: оливье, селёдка под шубой, мимоза и, конечно же, пельмени».

Игорь Темнов, депутат Нижнетагильской гордумы

В семье Темновых тоже любят есть пельмени, селёдку под шубой и оливье уже после самого Нового года. В сам праздник тагильчане будут лакомиться говядиной, запечённой в фольге.

«Говядину моем и вытираем бумажным полотенцем, — рассказывает Игорь Темнов. — В тарелке перемешиваем оливковое масло, соль, перец, любые специи. Натираем мясо получившимся соусом и оставляем мариноваться на 2 часа. Затем мясо выкладываем на фольгу, хорошо заворачиваем и запекаем в разогретой до 200 градусов духовке 2–4 часа. Получается вкусное и сочное мясо».

Наталия Мозжакова, директор Молодёжного театра

Новый директор Молодёжного театра, по её же признанию, «малоежка», но готовить любит, поэтому большая часть новогодних вкусняшек достаётся близким и друзьям. Кроме традиционных оливье и селёдки под шубой («идеально утром 1 января под фужер охлаждённого белого вина или шампанского Brut»), Наталья каждый год старается сделать какие-то новые блюда. Её мужу и сыну особенно нравится салат «Цезарь» с курицей домашнего приготовления. Правда, нужные ингредиенты не всегда можно найти в магазине.