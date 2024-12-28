Накануне, 27 декабря, в центре «Мой бизнес» состоялся предновогодний пресс-завтрак, на котором директор Нижнетагильского центра Сергей Федореев подвёл итоги 2024 года, рассказал о планах на 2025-й и ответил на вопросы журналистов.

«В Нижнем Тагиле зарегистрировано более 10 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, и эта цифра стабильно держится на протяжении нескольких лет. В этом сегменте трудоустроено около 40 тысяч человек — это больше, чем на любом из градообразующих предприятий нашего города, то есть значимую роль на рынке труда играет малый и средний бизнес», — рассказал Сергей Федореев.

Нижнетагильский центр «Мой бизнес» на протяжении пяти лет занимает первую строчку в рейтинге СОФПП по объёмам финансовой поддержки предпринимателей и по количеству предоставленных комплексных услуг. В 2024 году центр предоставил займы на сумму 210 млн рублей и заключил 88 социальных контрактов почти на 30 млн рублей. Оператором программы является управление социальной политики Свердловской области. Благодаря этой программе люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогли начать собственный бизнес, открыв предприятия в таких сферах, как деревообработка, салоны красоты, производство продуктов питания, швейные мастерские и другие.

«Наверное, одним из ключевых достижений стало в целом изменение отношения к бизнесу, потому что когда-то на предпринимателей смотрели с большим подозрением. Сейчас появилось понимание, что предприниматель — это опора для экономики и государства», — считает руководитель центра.

Для молодёжи, которая ещё не определилась с выбором сферы в бизнесе, центр «Мой бизнес» традиционно из года в год реализует проект «Школа бизнеса». В этом году проект реализовывался в двух направлениях: социальное предпринимательство и технологический бизнес. Всего в нём приняли участие 155 студентов и школьников. Также в этом году были проведены ярмарки для творческих предпринимателей, которые создают продукцию своими руками, в Черноисточинске в Выставочном центре «АртРезиденция» и в Нижнем Тагиле в креативном кластере Samoro.doc.

«Не первый год мы тесно сотрудничаем с компанией ЕВРАЗ. Мы реализуем два проекта: “IT-академия ЕВРАЗа” и “ЕВРАЗ: Люди будущего”. В рамках первого проекта мы решаем задачу обеспечения экономики города технологичными и продвинутыми кадрами. Мы обучаем учащихся 9-11 классов программированию и интегрируем их в разные компании города. Второй проект реализуется сразу на двух площадках: в Качканаре и в Нижнем Тагиле. В рамках него мы развиваем у школьников активную социальную позицию. Ребята занимаются проектированием социальных бизнесов. В этой программе участвуют 200 старшеклассников», — говорит Сергей.

Одним из знаковых событий этого года стало проведение в Нижнем Тагиле форума «Вызовы и тренды современного бизнеса» (16+), в котором приняли участие начинающие и действующие предприниматели, самозанятые и те, кто только задумывается о начале своего дела. Хедлайнером был Илья Авербух — известный фигурист, призёр Олимпийских игр, продюсер, хореограф, создатель ледовых шоу и постановщик спортивных мероприятий.

«Илья Авербух рассказывал о своём предпринимательском пути и проекте “Ледниковый период” (6+). Он очень понравился участникам форума, есть надежда, что, вдохновлённые его примером, участники также будут пробовать себя и запускать свои бизнесы. Ещё один проект, который мы проводим второй год, — это “Шоу коротких историй” (18+). Предприниматели Нижнего Тагила рассказывают свои истории, которые с ними происходили. Последний раз он проходил в середине декабря и был посвящён теме “Это может сработать” — о том, как предприниматели принимают решения, которые могут изменить их бизнес. Всегда интересно послушать в живую людей, которые занимаются бизнесом и иногда кажутся недосягаемыми, а на самом деле они такие же простые, просто они берут и делают это, наверное, основное в них отличие», — поделился руководитель.

По словам Сергея Федореева, несмотря на то, что в 2024 году заканчивается национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», программы, которые действовали в текущем году, будут работать и в 2025 году. В следующем году центр «Мой бизнес» планирует больше внимания уделять развитию кадрового потенциала, взаимодействию с образовательными учреждениями и предприятиями Нижнего Тагила.

«Нас всегда драйвят новые амбициозные проекты. Мы заканчиваем этот год с мыслями о совместном проекте с Нижнетагильским технологическим институтом по перезапуску их программы “Экономика и управление”. В этом году мы синхронно осознали, что центр “Мой бизнес” и институт как образовательное учреждение можем очень сильно друг друга дополнить и разработать программу, в которой с первых курсов будем имплементировать студентов в предприятия малого и среднего бизнеса Нижнего Тагила. Я хочу, чтобы у нас все получилось, и чтобы в следующем году состоялся набор на эту программу. Около 90% образовательного процесса будет проходить в центре в формате семинаров и практикумов. Я хочу, чтобы этот проект выстрелил, стал знаковым и ключевым для нашей команды в следующем году», — говорит он.

На вопрос журналиста о личном новогоднем желании Сергей Федореев ответил, что в новогодние праздники планирует написать книгу о коллективных инвестициях с использованием искусственного интеллекта.

«В следующем году я желаю предпринимателям нашего города строить новые партнёрства и усиливать друг друга. Ведь на самом деле мы живём в регионе, в котором люди всегда вынуждены были помогать друг другу, потому что без этого не выжить и не создать ничего большого, глобального и существенного. В западной культуре уделяется много внимания конкуренции, она считается таким драйвером, что ли, экономического роста. В нашей культуре, я считаю, что основным драйвером является партнёрство. Собственно, вот этих новых эффективных партнёрств я и желаю предпринимателям нашего города. С Новым годом!» — сказал директор Нижнетагильского центра Сергей Федореев.