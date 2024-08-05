«Позиция “ждать, вынашивать суперидею” — нерабочая, надо действовать и не бояться ошибок». В Нижнем Тагиле прошёл форум «Вызовы и тренды современного бизнеса», его хедлайнером стал известный продюсер Илья Авербух

В Нижнем Тагиле в отеле «Демидов плаза» прошёл форум «Вызовы и тренды современного бизнеса» (16+), организатором мероприятия стал Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), на базе которого создан центр «Мой бизнес».

В форуме приняли участие начинающие и действующие предприниматели, самозанятые и те, кто только задумывается о начале своего дела. Хедлайнером был Илья Авербух — известный фигурист, призёр Олимпийских игр, продюсер, хореограф, создатель ледовых шоу и постановщик спортивных мероприятий.

Авербух выступил с лекцией «Новое время — новые тренды. Как талант превратить в профессию и не бояться экспериментировать». В мотивирующем ключе, с долей юмора он рассказал о своём пути в бизнесе, первых успехах и неудачах.

«Я вернулся в Россию, чтобы сделать бизнес. Первое ледовое шоу, которое я создал, было в Новосибирске. Нашёл единомышленников, ребята поехали просто за то, что я пообещал, что заплачу. В принципе, бизнеса тогда не получилось вообще, потому что я особо ничего не считал. В день выступления зал полный, а в кассе 20%. Оказывается, люди прошли через служебный вход. В итоге мне пришлось создавать иллюзию успеха, потому что у нас полный зал», — признаётся продюсер.

Несмотря на то, что первый блин вышел немного комом, это стало началом успешного бизнеса. Илью заметили, к нему обратились продюсеры Первого канала, и он создал масштабное шоу «Ледниковый период» (6+), которое стало суперпопулярным, его смотрели миллионы людей. По мнению Авербуха, главным условием успеха в бизнесе является способность не сдаваться. Позиция «ждать, вынашивать суперидею» — нерабочая. Нужно жить по принципу действия, не бояться пробовать и ошибаться. Тогда всё получится. И если у вас есть талант, способности, интерес к какому-то делу или сфере деятельности и при этом коммерческая жилка, надо пытаться всё совместить. Тогда бизнес будет приносить не только деньги, но и моральное удовлетворение.

«Абсолютная удача, когда раздался звонок с Первого канала. Мне позвонили исключительно потому, что я единственный копошился в какой-то работе со льдом», — вспоминает спикер.

Он также поделился опытом работы с коллективом, ведь если бизнес набирает обороты, то нужна команда — один в поле не воин.

«Моя рекомендация: если возникают противоречия, в основном принимать сторону коллектива. Потому что разваленный коллектив — это катастрофа. Если человек намылился уйти в другую компанию, то он уйдёт, сколько бы ты его ни останавливал. Напоследок ещё вспомнит какую-нибудь историю 10-летней давности, где вы на него не так посмотрели, и уйдёт правым. Поэтому будьте над этой историей и готовы к этому. Сейчас я даже спокойно отношусь к “гулящим” сотрудникам, которые уходят, потом возвращаются. Он погулял, набрался там опыта, вернулся и обогатил этим опытом меня. Ещё я где-то и своё эго потешил тем, что ему лучше работать со мной», — делится Илья Авербух.

Следующим спикером была Алёна Вертипрахова — спортсменка, организатор спортивных событий на Урале и руководитель полумарафона ЗаБег.РФ в Екатеринбурге. Она рассказала об антикризисном управлении проектом.

«Нужно верить в лучшее. Если вы не верите, что трудность преодолима, сражаться с ней будет сложнее. Это станет вашей внутренней опорой. Нужно помнить, что при большой ответственности нет места эмоциям. А фокус надо делать на решении ключевой проблемы, а не на второстепенных вопросах. И не забывайте, что главное — это движение, предпринимайте хоть какие-нибудь действия, даже если поначалу плана нет. Потом он появится по ходу работы», — поделилась Алёна.

Основатель и владелец трёх успешных бизнесов, известных в Екатеринбурге и за его пределами, руководитель проекта «Гонка Героев» в Екатеринбурге Ая Абдуллаева выступила с темой «Я ещё маленький, но хочу работать с крупными брендами: с чего начать?».

«Первый контракт можно заключить, если пойти по двум путям. Первый — сделать работу за тех, кому лень, то есть взять работу на субподряд. Да, вы получите не так много денег, зато приобретёте опыт и в целом поймёте, как работать и что рынку от вас нужно. Второй путь — выстраивать отношения с большими клиентами, с теми, с кем хотите работать. Как это делать? Вы берёте телефонную книгу, вспоминаете, где работают одноклассники, знакомые знакомых, просите организовать бизнес-встречи и ходите на них. И ещё такой подпуть — участие в тендерах. Казалось бы, это очевидно, но неочевидно то, что эти два пути необходимо объединить. Первый путь должен составлять 30–40% от вашего времени, второй — около 60–70%. И только таким образом вы сможете добиться высоких чеков. Самое главное, крупным компаниям нужны надёжные и профессиональные подрядчики с горящими глазами», — рассказала предпринимательница.

Основатель компании «Дамаск» Александр Другов рассказал об особенностях работы в цифровом бизнесе, основных рисках и методах их снижения, а также о том, как найти клиентов. Свою речь он начал с игры на саксофоне.

«Джаз очень похож на нашу обычную жизнь, полную вызовов, неожиданностей и неопределённости. Мы, предприниматели, каждый день работаем в этих реалиях. Зачастую от того, как быстро мы сможем принять верное решение, от того, насколько надёжно выстроен у нас тыл, зависит не только количество прибыли, но и возможность продолжать осуществлять свою деятельность», — считает Александр.

Также на форуме выступили главный специалист департамента инновационно-технологического развития Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Ксения Браун, которая рассказала о государственной поддержке бизнеса в 2024 году, и руководитель юридической компании «БК Тендер», эксперт-консультант в сфере госзаказа Александр Киреев, прокомментировавший особенности и преимущества участия в гостендерах.