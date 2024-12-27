В Верхней Салде суд отправил за решётку мужчину, ударившего сотрудника СИЗО

Верхнесалдинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя. Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (применение насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности).

В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что 13 июня 2024 года в утреннее время ранее осужденный по приговору Верхнесалдинского районного суда к наказанию в виде лишения свободы, содержащийся под стражей в изоляторе временного содержания МО МВД России «Верхнесалдинский», совершил действия по дезорганизации деятельности указанного учреждения, применив насилие в отношении сотрудника изолятора. Осуждённый нанёс ему удар ногой в область правого плеча, причинив ему физическую боль.

«В судебном заседании мужчина вину не признал, пояснив, что умысла на применение насилия, на причинение сотруднику изолятора физической боли у него было», — рассказали АН «Между строк» в прокуратуре Свердловской области.

Суд назначил виновному наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.