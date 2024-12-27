Куда сходить в новогодние каникулы в Нижнем Тагиле с 27 декабря по 8 января

О том, чем заняться в новогодние праздники

Забудьте о предсказуемых новогодних каникулах! «Афиша МС» представляет подборку праздничных событий: от концертов до семейных мастер-классов и спортивных мероприятий. Если вы ищете, как провести этот волшебный период с семьёй и друзьями, мы собрали для вас самые интересные и увлекательные новогодние мероприятия, которые подарят незабываемые впечатления и создадут хорошее настроение на весь год.

С 27 декабря

Фотовыставка «Паутина мыслей» (12+)

в креативном кластере SAMORO.doc (Мира, 49/24)

Посмотреть и вдохновиться художественными снимками тагильчанки Алины Гореловой, посвящёнными женщинам, можно в выставочном пространстве креативного кластера. Вход на выставку свободный.

28 декабря в 20:00

Концерт Кирилла Гачегова (18+)

в баре «Гора» (Огаркова, 2)

После длинной рабочей недели начать отдыхать можно уже в этот субботний вечер. Крутой гитарист, который с помощью специального оборудования делает из одной гитары целую группу, и при этом классно поёт песниRed Hot Chili Peppers, Стинга, Эда Ширана, приехал из Екатеринбурга, чтобы порадовать качественной музыкой.

28 декабря в 23:00

Диджей-сеты (18+)

в баре «Гора» (Огаркова, 2)

Новогоднее настроение в баре будут дарить диджеи. Мероприятие отлично подойдёт, чтобы потанцевать и поднять себе настроение, если его ещё нет.

29 декабря в 12:00, 14:00

«Праздник к нам приходит» (6+)

в Нижнетагильском историко-краеведческом музее (пр. Ленина, 1)

Для многих Новый год является любимым праздником. А знаете ли вы, что его не всегда праздновали в ночь с 31 декабря на 1 января? А когда атрибутами Нового года стали ёлка, мандарины и салат «Оливье»? В тёплой и душевной обстановке в музее расскажут, как отмечали Новый год в Нижнем Тагиле до революции и в советское время, и какие традиции сохранились до наших дней.

29 декабря в 16:00

Новогодний праздник «Волшебство в домике Ку-кушки» (0+)

в креативном кластере в Черноисточинске (Кирова, 2а, тёплый зал)

Детский театр в Черноисточинске приглашает в гости на новогодний праздник, где артисты театра сыграют 4 спектакля. В программе «Мышка и Новый год» (0+), «Ночь в кукольном домике» (0+), «Бумажные куклы» (0+), «Сказки Пушкина: Царевна-Лебедь» (0+). Вместе с героями вы отправитесь в захватывающее путешествие по сказочным странам, где каждый найдёт что-то своё – от весёлых приключений до трогательных моментов. Мероприятие платное, уточнить информацию о билетах можно в сообщениях сообщества Театр-игра «Ку-кушка».

С 28 по 30 декабря с 17:00 до 20:00 и со 2 по 7 января с 14:00 до 18:00

Дед Мороз в ТЦ DEPO (0+)

Каждый день у нарядной ёлочки дежурят самые настоящие Дед Мороз и Снегурочка. Можно заранее передать подарки Деду Морозу, чтобы он лично вручил их малышам, сидя на своём ледяном троне.

31 декабря

Готовимся к празднику, доделываем все дела и салатики.

1 января в 12:00

Забег обещаний (0+)

старт в парке имени Бондина

Забег обещаний — это не простая пробежка. У каждого участника будет свой нагрудный номер, на котором нужно написать самые заветные цели и желания на 2025 год. На мероприятие можно прийти с детьми. Участники пробегут символическую дистанцию — 2025 метров, от цирка до Demidov Plaza и обратно. Можно пробежать, а можно прогуляться. Мероприятие бесплатное, для участия необходимо зарегистрироваться на сайте https://1jan.run/

Со 2 по 6 января с 16:00 до 17:30

Новогодние интерактивные спектакли (0+)

в ТРЦ «КИТ» (Черноисточинское шоссе, 49 на втором этаже)

Гостей ждут весёлые конкурсы, подарки, Дед Мороз и Снегурочка, Эльза, студенты Хогвартса, Баба Яга и другие сказочные персонажи. Вход на анимацию свободный, участие в мероприятиях – бесплатное.

3 января в 13:00

Мастер-класс «Деревянная ключница домики» (6+)

в креативном кластере в Черноисточинске (Кирова, 2а)

На мастер-класс по созданию ключницы для дома ждут взрослых и подростков, также гостям посёлка устроят прогулку на смотровую площадку и чаепитие. Чтобы увлечь гостей помладше, параллельно с этим пройдут мастер-классы «Мозаика из стекла» и «Мыловарение». Мероприятие платное, продолжительность: 4–5 часов. Запись на все мастер-классы обязательна. Также в мастерской ждут семейные группы по заявке на другие даты с 4 по 12 января. Все вопросы: +7 (908) 927-62-59, мастер Ксения Волчкова.

Фото: Черноисточинск креативный кластер во «ВКонтакте»

3, 4 января в 11:00 и 17:00

Ёлка в Доме музыки (6+)

в Нижнетагильской филармонии (Ленина, 31)

Любителей живой музыки ждёт сказка в компании живого оркестра — «Тагильские гармоники», а также студентов и педагогов Нижнетагильского колледжа искусств. Историю по мотивам новогодних приключений Маши и Вити из известного музыкального фильма 1975 года поставила для филармонии актриса Нижнетагильского драматического театра Татьяна Исаева (Симонова), над вокальной частью работала Светлана Кашина.

4 января в 19:00

Музыкальный новогодний фейерверк (18+)

в клубе живой музыки «Труба» в кафе «Сытый купец» (Карла Маркса, 27)

Новогодние, танцевальные и всем хорошо знакомые песни исполнят тагильские музыканты Илья Юрканцев, Дмитрий Перов и Анна Иванова. Вся информация о билетах по телефону + 7 (912) 230-52-01.

5 января с 8:00 до 20:00

Поход к Хрустальному водопаду на Мельничном ручье и Царским воротам (6+)

В мир зимней сказки приглашают гиды клуба походов выходного дня «Интрип». Каньон Мельничного ручья — это уникальное место, расположенное в окрестностях посёлка Усть-Койва Пермского края. В этом пейзаже живописные скалы соседствуют с огромной карстовой аркой — Царскими Воротами. Эти величественные каменные ворота образовались в результате обрушения свода пещеры и теперь привлекают внимание путешественников своими замысловатыми формами. Поход платный, в стоимость входит проезд на микроавтобусе до посёлка Усть-Койва и обратно, а также сопровождение группы гидом и фотографом. По всем вопросам и для записи пишите в личные сообщения группы «ВКонтакте» — vk.me/intrip_nt.

6 января с 15:00 до 20:00

«Рождественский вечер» — праздничная программа (6+)

в Музее природы и охраны окружающей среды (пр. Ленина, 1а)

Музей природы и охраны окружающей среды встретит вас на праздничных мероприятиях. На мастер-классах вы создадите бесконечный календарь, ёлочную игрушку, новогодний декор из холодного фарфора, а так же смастерите новогоднюю упаковку для подарка. Узнаете интереснейшие факты о символе Нового года и почувствуете себя исследователем, проводя археологические раскопки.

7 января в 12:00

Мастер-класс «Рождественские свечи с травами» (12+)

в креативном кластере в Черноисточинске (Кирова, 2а)

В этот день вас ждут увлекательные рождественские мастер-классы и приятная прогулка. Сперва вы сможете создать ароматные свечи с травами. Затем, в 13:30, отправиться на смотровую площадку, а после выпить горячего чая. Завершить день можно на мастер-классе по изготовлению бомбочек для ванны в форме животных в 14:30 (продолжительность 1,5 часа). Мероприятие платное, запись на все мастер-классы обязательна. Все вопросы: +7 (908) 927-62-59, мастер Ксения Волчкова.

7 января в 13:00

Благотворительный спектакль «Вертеп» для детей с ОВЗ (6+)

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 4)



В Европе по сей день существует многовековая традиция на Рождество ставить в доме вертеп. Кто-то его покупает в магазине или на ярмарке, кто-то предпочитает мастерить сам. В России вертепы с 1917 года были запрещены. Возрождение этой традиции началось в 1980-х, и в последние годы вертепная драма пользуется широкой популярностью. Сценарий был разработан на основе материалов, которые фольклористы собирали в течение нескольких десятилетий. Мастер тряпичной народной куклы Светлана Шкабара по всем правилам сделала куклы и вертепный ящик. Предварительная запись возможна через сообщение в группе музея или по телефону 8 (3435) 25-26-47.

8 января в 15:00

Мастер-класс «Новогодний брелок» (6+)

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 4)

Используя фетр, клей и блёстки, можно создать декоративный новогодний брелок, который станет прекрасным подарком или украшением в новом году.