Тагильчанка едва не стала жертвой мошенников, позвонивших под предлогом проверки счётчиков на электроэнергию

В редакцию АН «Между строк» обратилась жительница Нижнего Тагила, едва не ставшая жертвой телефонного мошенничества. Звонивший представился сотрудником энергосбытовой компании и сообщил, что ей необходимо провести обязательную «поверку» своих электросчётчиков до конца текущего года. В противном случае, как утверждал мошенник, процедура обойдётся ей в более чем 2000 рублей в следующем году, а при выявлении несоответствий счётчика tq придётся заплатить ещё около 5000 рублей за его замену.

Звонящий сказал, что работает в компании «Энергосети», которая находится в Москве на улице Малая Ордынка, 15. При этом у него была информация о городе и улице проживания женщины, но он допустил ошибку, назвав не Свердловскую, а Самарскую область. Тогда женщина и заподозрила обман.

Как сообщает издание «Известия», подобные случаи участились в июне этого года. В Москве и Подмосковье было возбуждено несколько десятков уголовных дел, а общий ущерб пострадавших оценивается в миллионы рублей. Мошенники действуют по схожему сценарию: сначала звонят и сообщают о поверке счётчиков электроснабжения, затем интересуются, получила ли жертва уведомление через портал «Госуслуги» о необходимости проведения проверки, а после запрашивают код подтверждения из SMS от «Госуслуг». Получив этот код, злоумышленники могут получить доступ к личной информации жертвы и даже оформить на её имя кредиты.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» сообщили, что такие звонки тагильчанам уже не первый раз.

«Когда звонят и представляются сотрудниками энергосбыта, предлагая поменять счётчики и просят назвать код из SMS, якобы для того, чтобы поставить в очередь, либо под другими предлогами, ни в коем случае нельзя называть эти коды никому — это звонят мошенники», — напоминают в полиции.