В Нижнем Тагиле мужчина зверски пытал и убил сожительницу

В минувшее воскресенье, 22 декабря, в Нижнем Тагиле произошло жестокое убийство. 41-летняя Наталья встретила своего нового партнёра, 50-летнего Виталия, вскоре после того, как скончался её предыдущий сожитель, который регулярно избивал её на протяжении десяти лет. Как рассказала сообществу «Инцидент Нижний Тагил» 21-летняя дочь Натальи, к сожалению, новый мужчина оказался не менее жестоким: он избивал Наталью, запирал в квартире, отбирал у неё мобильный телефон и препятствовал общению с родственниками. Наталья работала няней в детском саду, а Виталий трудился на одном из местных заводов.

По версии следствия, 22 декабря мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры на почве ревности нанёс своей сожительнице множество ударов, что привело к её смерти. После совершения преступления мужчина оставался в квартире еще около суток, пока его брат, вызванный им под предлогом потери ключей, не обнаружил тело жертвы и спящего рядом Виталия. Голова женщины была обрита наголо, а тело настолько изуродовано, что жертву невозможно было узнать. По просьбе обвиняемого, прибывший брат сообщил о происшествии в правоохранительные органы, и на место были направлены сотрудники Следственного комитета и полиции.

Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы. В отношении обвиняемого судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Ныне уже обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности ещё в "лихие 90-е" по статье "хулиганство". Сыщикам он пояснил, что зависимым от алкоголя себя не считает, хотя выпить любит. Пьёт как крепкие, так и слабоалкогольные напитки. Иногда распивает спиртное на протяжении нескольких дней, но при этом не называет это запоем. В тот злополучный день на его столе была полулитровая бутылка водки и настойка такой же ёмкостью. Мужчина, изрядно захмелев от употреблённого горячительного, дал волю своим рукам и агрессии, что и привело к трагическим последствиям. После избиения женщины он преспокойно лёг спать, а поутру обнаружил, что сожительница не подаёт признаков жизни. После этого он вновь сходил в магазин и, как говорится "для успокоения души", купил 0,7 литра коньяка, который употребил, вернувшись домой. Теперь, если суд признает его вину, такого рода "незапои" ему ещё долго не будут грозить», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

У Натальи осталось двое детей — 21-летняя дочь и 17-летний сын.