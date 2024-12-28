Тагильчанка насмерть забила мужа табуреткой

В Нижнем Тагиле признали виновной 46-летнюю местную жительницу по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Следствие установило, что 5 октября 2023 года подсудимая, находясь у себя в квартире, в ходе ссоры избила своего мужа, а также нанесла ему удары табуретом, в том числе и по голове. Спустя непродолжительное время мужчина скончался от полученных травм.

Как сообщили в СУ СК России по Свердловской области, следователями были проведены осмотр места происшествия, судебно-медицинские и биологические судебные экспертизы, дактилоскопическая и молекулярно-генетическая экспертизы, осуществлены допросы свидетелей и обвиняемой, а также проверка её показаний на месте. На основе собранных улик и показаний суд признал женщину виновной, назначив ей наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

«На начальном этапе женщина, столь жестоким образом обошедшаяся с собственным мужем, давала признательные показания о том, что тяжкие телесные повреждения супругу причинила именно она. Однако в дальнейшем, когда к рассмотрению этого дела приступил суд, гражданка начала, выражаясь простым языком, юлить и отрицать свою вину. Впрочем, совокупность собранных сыщиками уголовного розыска и следователями СК России доказательств оказалась достаточной для того, чтобы суд принял решение о вынесении обвинительного приговора», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.