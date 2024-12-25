Евгений Куйвашев выделил для Нижнего Тагила 155 млн рублей на строительство газовой котельной

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев выделил 155,3 млн рублей в качестве межбюджетного трансферта для администрации Нижнего Тагила на строительство новой блочно-модульной газовой котельной на территории Черноисточинского водохранилища. Эта котельная заменит действующую угольную, срок эксплуатации которой подошёл к концу, сообщает департамент информационной политики региона.

По словам заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Алексея Рубцова, без возведения новой блочно-модульной газовой котельной невозможно запустить станцию водоподготовки «Южная». А эта станция, в свою очередь, должна обеспечить жителей Нижнего Тагила чистой питьевой водой из Черноисточинского водохранилища.

«Новая котельная крайне важна для этой территории. Она не только обеспечит качественное теплоснабжение действующего комплекса Черноисточинского водохранилища и строящейся станции водоподготовки “Южная”, но и позволит повысить качество услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения для жителей посёлка Черноисточинск Горноуральского городского округа, обеспечит надёжность работы объектов коммунальной инфраструктуры», — отметил области Алексей Рубцов.

В настоящее время заключается муниципальный контракт на строительство новой котельной. Согласно проекту, объект будет оснащён современным энергоэффективным оборудованием, которое позволит уменьшить расход топлива и снизить тепловые потери.

Ожидается, что новый коммунальный объект будет запущен к концу следующего года. Его обслуживанием будет заниматься предприятие «Тагилэнерго», которое имеет статус единой теплоснабжающей организации.