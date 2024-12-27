В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение 

28 декабря в Свердловской области прогнозируется сильный ветер с порывами до 18 м/с. Главное управление МЧС России по Свердловской области призывает проявлять повышенную бдительность и осторожность. При нахождении на улице во время сильного ветра следует держаться подальше от стен зданий, поскольку есть риск падения кровли и других предметов с крыш и балконов.

Автовладельцам рекомендуют не парковать транспортные средства рядом с деревьями и рекламными конструкциями, чтобы избежать их повреждения.

Кроме того, в связи со сложными погодными условиями может ухудшиться пожарная обстановка. В этот период необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности и быть особенно осторожными.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи необходимо сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — «101» или на единый номер вызова экстренных служб — «112».