Тагильский weekend топ-6: выставка юных художников, концерты, квартирник, культурная суббота от центральной библиотеки и предновогодняя программа от музея

О том, чем заняться с 20 по 22 декабря

Экзистенциальный кризис — это когда ты не знаешь, кто ты, а интернет знает. В декабре город начинает сиять огнями, а в воздухе витает предвкушение зимних праздников. Чтобы эти выходные стали по-настоящему волшебными, мы подготовили для вас подборку самых ярких и интересных мероприятий. От семейных встреч до концертов и выставок — каждый найдёт что-то себе по душе. Пусть эти выходные принесут вам радость, тепло и незабываемые впечатления!

Квартирник НеШколаГитары (18+)

22 декабря в 19:00

в баре «Гора»

Добрый и уютный квартирник от НеШколаГитары — это всегда атмосферно и профессионально, ведь за работу с учениками отвечают Сергей Шамонин, Нина Коршун (Big Trouble), Макс (Кира Любавина) и другие крутые музыканты!

Концерт «Зимние мелодии» (0+)

22 декабря в 17:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Музей приглашает создать праздничное настроение! Любой праздник невозможно представить без музыки! Пройдёт тематический концерт в исполнении Марии Юшиной и Дарьи Грохотовой.

Выставка «Мы рисуем, мы творим» (6+)

22 декабря в 16:00

в креативном кластере Samoro.doc

Хотите увидеть, каким ярким и безграничным может быть воображение ребёнка? Тогда обязательно приходите на выставку работ юных художников Андрея и Анны Казаковых!

Культурная суббота (0+)

21 декабря с 12:00

в Центральной городской библиотеке

В Центральной библиотеке и её структурных подразделениях в преддверии Нового года только для вас: игровые программы, викторины, мастер-классы по изготовлению ёлочных игрушек и праздничных открыток, а также семейная литературная встреча по книге Михаила Зощенко «Ёлка» (0+).

Программа «В ожидании Рождества» (0+)

22 декабря с 12:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Музей приглашает поэтов, чтецов и всех любителей поэзии почитать и послушать любимые стихотворения, посвящённые зиме, Новому году и Рождеству. В тёплой предновогодней атмосфере у вас появится возможность познакомить участников мероприятия со своими авторскими стихотворениями или произведениями поэтов-классиков и современников, которые особенно вам дороги. Мы предлагаем наполнить время, проведённое в стенах музея, радостным волнением, предвкушением новогоднего волшебства и праздничного настроения. Также в программе запланированы мастер-классы и зимний музыкальный «АртКвиз».

Концерт группы «Каблуки & бретельки» (18+)

21 декабря в 20:00

в баре «Гора»

Эти девчонки «наводят шорох» на музыкальной арене города! У них есть каблуки, бретельки и шикарные вокальные данные. Красиво и музыкально!