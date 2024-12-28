Руководство «Уралвагонзавода» и ИК-13 Нижнего Тагила обсудили планы по взаимовыгодному сотрудничеству

В рамках рабочей встречи, состоявшейся 23 декабря, представители ИК-13 Нижнего Тагила и АО «НПК «Уралвагонзавод» обсудили предварительные результаты работы за 2024 год и перспективы сотрудничества на 2025 год. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы расширения номенклатуры продукции и увеличения её выпуска. Ожидается, что это позволит получить прибыль, которая будет направлена на развитие производства.

В цехе машинного и вагоностроительного производства центра трудовой адаптации осуждённых ИК-13 в настоящее время работают 96 человек. Привлечение осуждённых к труду помогает им своевременно и в полном объёме выполнять свои обязательства по возмещению ущерба, что способствует восстановлению социальной справедливости в обществе.