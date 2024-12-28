В Нижнем Тагиле пожарные спасли пенсионера и собаку из горящей квартиры

Сегодня, 28 декабря, в 8:36 в Единую диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре на четвёртом этаже дома № 29 на улице Ермака. На место были направлены 9 специалистов и 3 единицы техники.

Прибывшим на место происшествия пожарным пришлось вскрыть входную дверь, так как она оказалась запертой. В квартире находился пожилой мужчина. Сотрудники МЧС быстро помогли пострадавшему выйти наружу, используя специальные средства эвакуации. Помимо хозяина, в квартире оказалась собака, которую пожарные также успели спасти. Возгорание удалось потушить за 10 минут.

Причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнём при курении, в результате чего загорелись мебель и личные вещи.