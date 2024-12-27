В Нижнем Тагиле на жителей дома на улице Кленовой обваливается крыша

Жители дома № 6 на улице Кленовой в районе Верхняя Черемшанка в Нижнем Тагиле столкнулись с серьёзной проблемой — крыша двухэтажного жилого здания, построенного ещё в 1959 году, начала обрушаться. В ней образовались дыры, через которые в квартиры проникает вода. Как рассказывают жильцы, куски штукатурки и перекрытий буквально падают на людей.

Несмотря на то, что жильцы регулярно оплачивают коммунальные услуги, дом долгое время не ремонтировался. Это вынуждает людей самостоятельно заниматься ремонтом и устранять проблемы.

«У нас крыша — одни дыры. В подъезде потолок обвалился, чуть маленького соседского ребёнка не убило. Они только зашли с отцом, и это всё упало», — рассказывает местная жительница представителям Общероссийского народного фронта.

После обращения жителей к местной администрации, которая заявила, что дом находится в удовлетворительном состоянии, представители Общероссийского народного фронта в Свердловской области решили вмешаться в ситуацию. Организация обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку действий местных властей и дать оценку сложившейся ситуации.