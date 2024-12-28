А вы знали? Плавкой руд и выделкой железа в Тагиле занимались задолго до Демидовых

Летом 1723 года доменный мастер Степан Трегубов, присланный из Невьянска на строительство Нижнетагильского завода, обследуя окрестности завода, наткнулся в месте слияния рек Рудянки и Тагил на две заброшенные домницы и кузнечную мастерскую. Трегубов, квартировавший в селе Фотеево, рассказал о находке местным жителям, и те поведали ему, что давным-давно на реке жила семья оседлого вогула, который занимался сбором луговых руд, плавкой крицы и выделкой железных предметов — ножей, топоров, ковшей и котлов. Никто не помнил ни его имени, ни рода, к которому он принадлежал. Вогул платил в казну ясак железом, был нелюдим и общался только с вогулами. А несколько лет назад он внезапно собрал пожитки и покинул эти места.

Доменный мастер тут же рассказал эту историю Акинфию Демидову. Заводчик заинтересовался, сел на лошадь и лично обследовал заброшенные домницы и кузницу. Оказалось, они находятся в рабочем состоянии. Акинфий Никитич проехал к знакомым вогулам, которые жили на реке Вые, и те поведали ему загадочную историю. Они утверждали, что этот кузнец был русским, выдававшим себя за вогула. Якобы он бежал от несправедливого суда своего барина, женился здесь на вогулке и поселился вдалеке от людей. Иногда он приходил в стойбища манси, предлагал железные ножи и топоры, менял их на рыбу, мясо и муку. Выйские вогулы и сами приходили к кузнецу заказывать остроги и наконечники стрел, которые долго не тупились. Куда исчез кузнец, никто из вогулов не знал. Акинфий тут же приказал обыскать окрестные леса и найти таинственного незнакомца, но поиски не увенчались успехом.

Вскоре после пуска Нижнетагильского завода Акинфий Никитич приказал на месте вогульской кузницы создать мастерскую, где можно было ковать лошадей и чинить подводы, на которых возили руду на Выйский завод.

В 1950-х годах тагильские археологи под руководством Амалии Иосифовны Рассадович провели раскопки на месте «Вогульских кузниц». Было обнаружено несколько железных изделий, остатки крицы и золы. Находки тщательно исследовали, провели ряд экспертиз, результаты которых дали интересные результаты, позволяющие утверждать, что задолго до появления в Тагиле Демидовых здесь выплавляли металл как из болотных руд, так и из магнитного железняка с горы Высокой.

По материалам альманаха «Тагильский краевед» № 1-16 (самиздат), 1988-1997 г.

Фото: Вогульские кузницы на карте 1960 г. и Амалия Иосифовна Рассадович (фото-коллаж Д. Кужильного / фрагмент ориг. изображения) https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/Bezymjannyj-75.png