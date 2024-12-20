В Нижнетагильской филармонии подготовили новогоднюю сказку с живым исполнением и оркестром 

Уже завтра, 21 декабря, в Большом зале Нижнетагильской филармонии стартует новогодняя кампания (6+). По сложившейся филармонической традиции, под Новый год один из трёх оркестров филармонии представляет свою музыкальную сказку. В этом году концерт-спектакль подготовил оркестр «Тагильские гармоники», а также студенты и педагоги Нижнетагильского колледжа искусств.

Сказочная история поставлена по мотивам новогодних приключений Маши и Вити из известного музыкального фильма 1975 года. Режиссёр постановки для филармонии — актриса Нижнетагильского драматического театра Татьяна Исаева (Симонова). Над вокальной частью работала Светлана Кашина.

Самым молодым артистом в музыкальной сказке стал 12-летний вокалист Артём, который сыграет роль Вити.

«Мой преподаватель, Татьяна Цветкова, предложила мне пройти прослушивание. Мне сказали, что у меня хорошо получается, чему я очень обрадовался. На сцене филармонии я уже один раз выступал, но не в спектакле, это была “Большая сцена для юных музыкантов”. Волнение я стараюсь принимать. Мне нравится участвовать в спектакле, это стоит потраченных сил, а ещё я много времени уделяю музыкальной школе», — поделился с «Афишей МС» Артём.

Любителей музыки ждут 21, 22 и 29 декабря, а также 3 и 4 января.