Пять новогодних рецептов от шеф-поваров тагильских ресторанов и кафе

Новый год уже близко, и пришло время продумать меню для праздничного стола. Специально для читателей АН «Между строк» четыре ресторана Нижнего Тагила раскрыли свои секретные новогодние рецепты, чтобы вы могли почувствовать себя настоящими шеф-поварами.

Новогодние рецепты от ресторана «Пожарка»: традиции, вкус и уют. Шеф-повар Кирилл Захаров, вдохновившись традициями, поделился всеми любимыми рецептами на новогодние блюда — теми самыми, без которых сложно представить домашний праздничный стол. Но не обошлось без оригинальности: привычные рецепты получили новую подачу и акценты.

Салат мимоза — нежность в каждом слое

Ингредиенты на одну порцию (180 г):

картофель отварной — 60 г ;

лосось холодного копчения — 40 г ;

морковь отварная — 25 г ;

яйцо куриное — 0,5 шт. ;

майонез — 30 г ;

лук фри — 5 г ;

зелёный лук — 2 г ;

зелёное масло — 2 г ;

масло с паприкой — 2 г.

Приготовление:

Начните с отварного картофеля: натрите его на крупной тёрке и аккуратно выложите первый слой. Нарежьте кубиками лосось холодного копчения и распределите поверх картофеля. Отварную морковь натрите, а яйцо разделите на белок и желток. Белок натрите поверх моркови. Каждый слой слегка смажьте майонезом, чтобы салат получился сочным. Верх украсьте тёртым желтком, посыпьте хрустящим луком фри и украсьте зелёным луком. Украсьте тарелку капельками зелёного масла и масла с паприкой.

Совет от шефа: используйте кольцевую форму для аккуратной подачи. Так блюдо будет выглядеть более празднично.

Бутерброды с докторской колбасой «со вкусом Нового года»

Ингредиенты на одну порцию (200 г):

хлеб «Росток» — 70 г (2 кусочка) ;

соус сливочно-чесночный — 40 г ;

колбаса варёная — 60 г ;

огурец — 30 г ;

горчица зерновая — 5 г.

Приготовление:

Возьмите два кусочка хлеба «Росток». Нанесите щедрый слой сливочно-чесночного соуса. Его нежная текстура подчеркнёт вкус начинки. По очереди сложите три тонко нарезанных ломтика варёной колбасы конвертиками: на бутерброде они примут нужную форму и добавят новизны подаче. Нарежьте свежий огурец тонкими ломтиками, сверните их спиральками и выложите сверху, между ломтиками колбасы. Завершите бутерброд каплей зерновой горчицы и щепоткой свежей зелени.

Совет от шефа: для подачи используйте деревянные доски.

Как Новый год может обойтись без оливье? Шеф-повар бара Crazy Brew Максим Сергеев предложил свою версию этого любимого салата, который стал неотъемлемой частью праздника. Если вы хотите приготовить его по-новому и добавить оригинальности, этот рецепт с говядиной и маринованным цуккини — отличный выбор!

Салат оливье с говядиной и маринованным цуккини

Ингредиенты на одну порцию (200 г):

картофель — 60 г ;

говядина (вырезка) — 60 г ;

майонез домашний — 30 г ;

горошек (свежемороженый) — 10 г ;

цуккини (маринованный) — 40 г ;

яйцо (отварное) — 20 г ;

соль — 2 г ;

перец — 0,2 г ;

хрустящий ажурный блинчик ;

зелень.

Майонез домашний с хреном

желток — 1 шт. ;

масло растительное — 80 г ;

соль — 3г ;

сахар — 2г ;

лимонный сок — 4 ч.л.;

хрен сливочный — 10г ;

горчица дижонская — 5г ;

перец черный — 1г .

Маринад для цуккини

уксус — 70 мл;

вода — 180 мл;

соль — 5 г ;

сахар — 15 г ;

чеснок — 7 г .

Хрустящий ажурный блинчик

мука — 110 г ;

крахмал — 40 г ;

сахар — 50 г ;

яйцо — 1 шт.;

молоко — 100 мл ;

соль — 5 г ;

Приготовление:

Картофель отварить в кожуре, почистить и нарезать кубиками. Яйцо отварить, почистить, нарезать кубиками. Говядину посолить, поперчить, обжарить до прожарки medium well, порезать кубиками. Подготовить майонез. Желток смешать с горчицей, солью и лимонным соком, взбить миксером и, постоянно взбивая, понемногу ввести растительное масло до получения густой основы. После этого добавить сахар, перец и сливочный хрен. Слайсы цуккини бланшировать в кипятке 30 секунд, затем погрузить в холодный маринад. Смешать все ингредиенты для хрустящего блинчика венчиком до однородной массы. Перелить тесто в бутылку с тонким носиком. Разогреть сковороду, с помощью бутылки нарисовать круги и поджарить только с одной стороны, затем завернуть в трубочку и дать остыть. Смешать все ингредиенты с домашним майонезом. На пищевую плёнку разложить слайсы цуккини, вдоль на них разложить салат и завернуть в ролл. Украсить ажурным хрустящим блинчиком и зеленью.

Совет от шефа: вся нарезка должна быть с горошек.

Шеф-повар ресторана «Хачапури» Антон Дровняшин предложил ещё один оригинальный вариант оливье. Салат оливье с ростбифом — это вкусное и насыщенное блюдо, идеально подходящее для тех, кто ценит традиции, но не боится экспериментов.

Салат оливье с ростбифом

Ингредиенты на одну порцию (260 г):

картофель запечённый — 35 г;

морковь запечёная — 25 г;

горошек зелёный с/м — 20 г;

яйцо перепелиное — 1 шт.;

креветка королевская — 2 шт.;

сельдерей (стебель) — 15 г;

огурцы солёные — 20 г;

ростбиф из говяжьей вырезки — 60 г;

соус на основе домашнего майонеза и анчоусов — 40 г.

Ростбиф

говяжья вырезка — 1 кг;

масло подсолнечное — 0,5 л;

соевый соус — 0,2 л;

чеснок — 30 г;

розмарин — 2 ветки;

тимьян свежий — 2 ветки.

Майонез домашний с анчоусами

желток куриный — 2 шт.;

соль — щепотка;

сахар — щепотка;

горчица дижонская — 1 ч. л.;

уксус белый винный — 1 ч. л.;

масло подсолнечное — 0,7 л;

анчоусы в масле — 2-3 шт.

Приготовление:

Первый этап:

Говяжью вырезку посолить, поперчить, обжарить на подсолнечном масле со всех сторон по 40-50 секунд для появления румяной корочки. Подготовить маринад. В сотейнике смешать подсолнечное масло, соевый соус, чеснок, розмарин и тимьян. Поставить на плиту, нагреть до появления характерного аромата пряных трав. Остудить, залить мясо, оставить мариноваться на сутки, периодически переворачивая. По истечении суток достать из маринада, хранить в контейнере в холодильнике.

Второй этап:

Чтобы приготовить домашний майонез на основе куриных желтков, охлаждаем подсолнечное масло. Берём 2 куриных желтка. Добавляем щепотку соли, взбиваем в блендере до образования белой пены на минимальной скорости, добавляем щепотку сахара, чайную ложку дижонской горчицы и чайную ложку белого винного уксуса, продолжаем взбивать. Тонкой струйкой добавляем подсолнечное масло, увеличиваем скорость блендера, взбиваем до получения плотной массы. Добавляем анчоусы и продолжаем взбивать до однородной массы.

Третий этап:

Картофель и морковь промыть, завернуть в фольгу, запечь в духовке при температуре 180-190 градусов до готовности, остудить, почистить, нарезать кубиком размером не более чем размер зеленого горошка. Горошек зеленый бланшировать в сотейнике с добавлением соли. Яйцо перепелиное отварить и почистить. Стебель сельдерея и солёные огурцы нарезать мелким кубиком. Креветки очистить, разрезать пополам, посолить, полить маслом и обжарить на сухой сковороде с двух сторон. Половинку креветки оставить для украшения, остальное нарезать кубиком и добавить в салат. Половинку перепелиного яйца нарезать в салат, другую половину оставить для декора. На блюдо выкладываем слайсы ростбифа в форме солнышка. В середину через кондитерское кольцо выкладываем салат. Заворачиваем края ростбифа к центру. Украшаем половинкой вареного яйца, жареной креветкой и веточкой розмарина. Для придания шарма и новогоднего настроения можно добавить на украшение икру лосося.

Повар кофейни «Кукуш» Вероника Новикова поделилась волшебным рецептом для новогоднего стола — панкейками с карамелизированным бананом и ванильным кремом. Этот десерт покорит всех гостей своим насыщенным вкусом и ароматом и станет настоящим украшением вашего праздника.

Панкейки с карамелизированным бананом и ванильным кремом

Ингредиенты (500 г):

молоко — 0,25 л;

сахар — 50 г;

соль — 3 г;

яйцо куриное — 1 шт.;

мука — 200 г;

масло — 20 г;

разрыхлитель — 15 г.

Ванильный крем

творожный сыр — 50 г;

сливки 33% — 25 мл;

бурбонская ваниль — 2 г.

Украшение

банан — 1/2;

миндаль — 2 г;

сублимированная ягода — 2 г.

Приготовление:

Взбиваем яйцо с сахаром и солью до пены, добавляем тёплое молоко и масло. Перемешиваем и добавляем остальные ингредиенты. Выпекаем три панкейка, прослаиваем их ванильным кремом (взбитый творожный сыр с добавлением сливок и бурбонской ванили). На сковороде растапливаем сахар со сливочным маслом и обжариваем две половинки банана до карамельного цвета. Выкладываем банан сверху, посыпаем миндалем и сублимированной ягодой.

Позвольте идеям шеф-поваров ресторанов сделать ваш Новый год по-настоящему незабываемым и тёплым. Пусть ваши гости будут в восторге, а вы — главным волшебником новогодней ночи! Приятного аппетита!