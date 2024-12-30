Пять новогодних рецептов от шеф-поваров тагильских ресторанов и кафе

Новый год уже близко, и пришло время продумать меню для праздничного стола. Специально для читателей АН «Между строк» четыре ресторана Нижнего Тагила раскрыли свои секретные новогодние рецепты, чтобы вы могли почувствовать себя настоящими шеф-поварами.
Новогодние рецепты от ресторана «Пожарка»: традиции, вкус и уют. Шеф-повар Кирилл Захаров, вдохновившись традициями, поделился всеми любимыми рецептами на новогодние блюда — теми самыми, без которых сложно представить домашний праздничный стол. Но не обошлось без оригинальности: привычные рецепты получили новую подачу и акценты.
Салат мимоза — нежность в каждом слое
Ингредиенты на одну порцию (180 г):
- картофель отварной — 60 г;
- лосось холодного копчения — 40 г;
- морковь отварная — 25 г;
- яйцо куриное — 0,5 шт.;
- майонез — 30 г;
- лук фри — 5 г;
- зелёный лук — 2 г;
- зелёное масло — 2 г;
- масло с паприкой — 2 г.
Приготовление:
- Начните с отварного картофеля: натрите его на крупной тёрке и аккуратно выложите первый слой.
- Нарежьте кубиками лосось холодного копчения и распределите поверх картофеля.
- Отварную морковь натрите, а яйцо разделите на белок и желток. Белок натрите поверх моркови.
- Каждый слой слегка смажьте майонезом, чтобы салат получился сочным.
- Верх украсьте тёртым желтком, посыпьте хрустящим луком фри и украсьте зелёным луком. Украсьте тарелку капельками зелёного масла и масла с паприкой.
Совет от шефа: используйте кольцевую форму для аккуратной подачи. Так блюдо будет выглядеть более празднично.
Бутерброды с докторской колбасой «со вкусом Нового года»
Ингредиенты на одну порцию (200 г):
- хлеб «Росток» — 70 г (2 кусочка);
- соус сливочно-чесночный — 40 г;
- колбаса варёная — 60 г;
- огурец — 30 г;
- горчица зерновая — 5 г.
Приготовление:
- Возьмите два кусочка хлеба «Росток».
- Нанесите щедрый слой сливочно-чесночного соуса. Его нежная текстура подчеркнёт вкус начинки.
- По очереди сложите три тонко нарезанных ломтика варёной колбасы конвертиками: на бутерброде они примут нужную форму и добавят новизны подаче.
- Нарежьте свежий огурец тонкими ломтиками, сверните их спиральками и выложите сверху, между ломтиками колбасы.
- Завершите бутерброд каплей зерновой горчицы и щепоткой свежей зелени.
Совет от шефа: для подачи используйте деревянные доски.
Как Новый год может обойтись без оливье? Шеф-повар бара Crazy Brew Максим Сергеев предложил свою версию этого любимого салата, который стал неотъемлемой частью праздника. Если вы хотите приготовить его по-новому и добавить оригинальности, этот рецепт с говядиной и маринованным цуккини — отличный выбор!
Салат оливье с говядиной и маринованным цуккини
Ингредиенты на одну порцию (200 г):
- картофель — 60 г;
- говядина (вырезка) — 60 г;
- майонез домашний — 30 г;
- горошек (свежемороженый) — 10 г;
- цуккини (маринованный) — 40 г;
- яйцо (отварное) — 20 г;
- соль — 2 г;
- перец — 0,2 г;
- хрустящий ажурный блинчик;
- зелень.
Майонез домашний с хреном
- желток — 1 шт.;
- масло растительное — 80 г;
- соль — 3г;
- сахар — 2г;
- лимонный сок — 4 ч.л.;
- хрен сливочный — 10г;
- горчица дижонская — 5г;
- перец черный — 1г.
Маринад для цуккини
- уксус — 70 мл;
- вода — 180 мл;
- соль — 5 г;
- сахар — 15 г;
- чеснок — 7 г.
Хрустящий ажурный блинчик
- мука — 110 г;
- крахмал — 40 г;
- сахар — 50 г;
- яйцо — 1 шт.;
- молоко — 100 мл;
- соль — 5 г;
Приготовление:
- Картофель отварить в кожуре, почистить и нарезать кубиками.
- Яйцо отварить, почистить, нарезать кубиками.
- Говядину посолить, поперчить, обжарить до прожарки medium well, порезать кубиками.
- Подготовить майонез. Желток смешать с горчицей, солью и лимонным соком, взбить миксером и, постоянно взбивая, понемногу ввести растительное масло до получения густой основы.
- После этого добавить сахар, перец и сливочный хрен.
- Слайсы цуккини бланшировать в кипятке 30 секунд, затем погрузить в холодный маринад.
- Смешать все ингредиенты для хрустящего блинчика венчиком до однородной массы.
- Перелить тесто в бутылку с тонким носиком.
- Разогреть сковороду, с помощью бутылки нарисовать круги и поджарить только с одной стороны, затем завернуть в трубочку и дать остыть.
- Смешать все ингредиенты с домашним майонезом.
- На пищевую плёнку разложить слайсы цуккини, вдоль на них разложить салат и завернуть в ролл. Украсить ажурным хрустящим блинчиком и зеленью.
Совет от шефа: вся нарезка должна быть с горошек.
Шеф-повар ресторана «Хачапури» Антон Дровняшин предложил ещё один оригинальный вариант оливье. Салат оливье с ростбифом — это вкусное и насыщенное блюдо, идеально подходящее для тех, кто ценит традиции, но не боится экспериментов.
Салат оливье с ростбифом
Ингредиенты на одну порцию (260 г):
- картофель запечённый — 35 г;
- морковь запечёная — 25 г;
- горошек зелёный с/м — 20 г;
- яйцо перепелиное — 1 шт.;
- креветка королевская — 2 шт.;
- сельдерей (стебель) — 15 г;
- огурцы солёные — 20 г;
- ростбиф из говяжьей вырезки — 60 г;
- соус на основе домашнего майонеза и анчоусов — 40 г.
Ростбиф
- говяжья вырезка — 1 кг;
- масло подсолнечное — 0,5 л;
- соевый соус — 0,2 л;
- чеснок — 30 г;
- розмарин — 2 ветки;
- тимьян свежий — 2 ветки.
Майонез домашний с анчоусами
- желток куриный — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- сахар — щепотка;
- горчица дижонская — 1 ч. л.;
- уксус белый винный — 1 ч. л.;
- масло подсолнечное — 0,7 л;
- анчоусы в масле — 2-3 шт.
Приготовление:
Первый этап:
- Говяжью вырезку посолить, поперчить, обжарить на подсолнечном масле со всех сторон по 40-50 секунд для появления румяной корочки.
- Подготовить маринад. В сотейнике смешать подсолнечное масло, соевый соус, чеснок, розмарин и тимьян. Поставить на плиту, нагреть до появления характерного аромата пряных трав.
- Остудить, залить мясо, оставить мариноваться на сутки, периодически переворачивая. По истечении суток достать из маринада, хранить в контейнере в холодильнике.
Второй этап:
- Чтобы приготовить домашний майонез на основе куриных желтков, охлаждаем подсолнечное масло.
- Берём 2 куриных желтка. Добавляем щепотку соли, взбиваем в блендере до образования белой пены на минимальной скорости, добавляем щепотку сахара, чайную ложку дижонской горчицы и чайную ложку белого винного уксуса, продолжаем взбивать.
- Тонкой струйкой добавляем подсолнечное масло, увеличиваем скорость блендера, взбиваем до получения плотной массы.
- Добавляем анчоусы и продолжаем взбивать до однородной массы.
Третий этап:
- Картофель и морковь промыть, завернуть в фольгу, запечь в духовке при температуре 180-190 градусов до готовности, остудить, почистить, нарезать кубиком размером не более чем размер зеленого горошка.
- Горошек зеленый бланшировать в сотейнике с добавлением соли.
- Яйцо перепелиное отварить и почистить.
- Стебель сельдерея и солёные огурцы нарезать мелким кубиком.
- Креветки очистить, разрезать пополам, посолить, полить маслом и обжарить на сухой сковороде с двух сторон.
- Половинку креветки оставить для украшения, остальное нарезать кубиком и добавить в салат. Половинку перепелиного яйца нарезать в салат, другую половину оставить для декора.
- На блюдо выкладываем слайсы ростбифа в форме солнышка.
- В середину через кондитерское кольцо выкладываем салат.
- Заворачиваем края ростбифа к центру.
- Украшаем половинкой вареного яйца, жареной креветкой и веточкой розмарина.
- Для придания шарма и новогоднего настроения можно добавить на украшение икру лосося.
Повар кофейни «Кукуш» Вероника Новикова поделилась волшебным рецептом для новогоднего стола — панкейками с карамелизированным бананом и ванильным кремом. Этот десерт покорит всех гостей своим насыщенным вкусом и ароматом и станет настоящим украшением вашего праздника.
Панкейки с карамелизированным бананом и ванильным кремом
Ингредиенты (500 г):
- молоко — 0,25 л;
- сахар — 50 г;
- соль — 3 г;
- яйцо куриное — 1 шт.;
- мука — 200 г;
- масло — 20 г;
- разрыхлитель — 15 г.
Ванильный крем
- творожный сыр — 50 г;
- сливки 33% — 25 мл;
- бурбонская ваниль — 2 г.
Украшение
- банан — 1/2;
- миндаль — 2 г;
- сублимированная ягода — 2 г.
Приготовление:
- Взбиваем яйцо с сахаром и солью до пены, добавляем тёплое молоко и масло. Перемешиваем и добавляем остальные ингредиенты.
- Выпекаем три панкейка, прослаиваем их ванильным кремом (взбитый творожный сыр с добавлением сливок и бурбонской ванили).
- На сковороде растапливаем сахар со сливочным маслом и обжариваем две половинки банана до карамельного цвета. Выкладываем банан сверху, посыпаем миндалем и сублимированной ягодой.
Позвольте идеям шеф-поваров ресторанов сделать ваш Новый год по-настоящему незабываемым и тёплым. Пусть ваши гости будут в восторге, а вы — главным волшебником новогодней ночи! Приятного аппетита!