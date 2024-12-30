Общество

Пять новогодних рецептов от шеф-поваров тагильских ресторанов и кафе

30.12.2024 13:06
Пять новогодних рецептов от шеф-поваров тагильских ресторанов и кафе

Новый год уже близко, и пришло время продумать меню для праздничного стола. Специально для читателей АН «Между строк» четыре ресторана Нижнего Тагила раскрыли свои секретные новогодние рецепты, чтобы вы могли почувствовать себя настоящими шеф-поварами. 

Новогодние рецепты от ресторана «Пожарка»: традиции, вкус и уют. Шеф-повар Кирилл Захаров, вдохновившись традициями, поделился всеми любимыми рецептами на новогодние блюда — теми самыми, без которых сложно представить домашний праздничный стол. Но не обошлось без оригинальности: привычные рецепты получили новую подачу и акценты.

Салат мимоза — нежность в каждом слое

Ингредиенты на одну порцию (180 г):

  • картофель отварной — 60 г;
  • лосось холодного копчения — 40 г;
  • морковь отварная — 25 г;
  • яйцо куриное — 0,5 шт.;
  • майонез — 30 г;
  • лук фри — 5 г;
  • зелёный лук — 2 г;
  • зелёное масло — 2 г;
  • масло с паприкой — 2 г.

Приготовление:

  1. Начните с отварного картофеля: натрите его на крупной тёрке и аккуратно выложите первый слой.
  2. Нарежьте кубиками лосось холодного копчения и распределите поверх картофеля.
  3. Отварную морковь натрите, а яйцо разделите на белок и желток. Белок натрите поверх моркови.
  4. Каждый слой слегка смажьте майонезом, чтобы салат получился сочным.
  5. Верх украсьте тёртым желтком, посыпьте хрустящим луком фри и украсьте зелёным луком. Украсьте тарелку капельками зелёного масла и масла с паприкой.

Совет от шефа: используйте кольцевую форму для аккуратной подачи. Так блюдо будет выглядеть более празднично.

Бутерброды с докторской колбасой «со вкусом Нового года»

Ингредиенты на одну порцию (200 г):

  • хлеб «Росток» — 70 г (2 кусочка);
  • соус сливочно-чесночный — 40 г;
  • колбаса варёная — 60 г;
  • огурец — 30 г;
  • горчица зерновая — 5 г.

Приготовление:

  1. Возьмите два кусочка хлеба «Росток».
  2. Нанесите щедрый слой сливочно-чесночного соуса. Его нежная текстура подчеркнёт вкус начинки.
  3. По очереди сложите три тонко нарезанных ломтика варёной колбасы конвертиками: на бутерброде они примут нужную форму и добавят новизны подаче.
  4. Нарежьте свежий огурец тонкими ломтиками, сверните их спиральками и выложите сверху, между ломтиками колбасы.
  5. Завершите бутерброд каплей зерновой горчицы и щепоткой свежей зелени.

Совет от шефа: для подачи используйте деревянные доски.

Как Новый год может обойтись без оливье? Шеф-повар бара Crazy Brew Максим Сергеев предложил свою версию этого любимого салата, который стал неотъемлемой частью праздника. Если вы хотите приготовить его по-новому и добавить оригинальности, этот рецепт с говядиной и маринованным цуккини — отличный выбор!

Салат оливье с говядиной и маринованным цуккини

Ингредиенты на одну порцию (200 г):

  • картофель — 60 г;
  • говядина (вырезка) — 60 г;
  • майонез домашний — 30 г;
  • горошек (свежемороженый) — 10 г;
  • цуккини (маринованный) — 40 г;
  • яйцо (отварное) — 20 г;
  • соль — 2 г;
  • перец — 0,2 г;
  • хрустящий ажурный блинчик;
  • зелень.

Майонез домашний с хреном

  • желток — 1 шт.;
  • масло растительное — 80 г;
  • соль — 3г;
  • сахар — 2г;
  • лимонный сок — 4 ч.л.;
  • хрен сливочный — 10г;
  • горчица дижонская — 5г;
  • перец черный — 1г.

Маринад для цуккини

  • уксус — 70 мл;
  • вода — 180 мл;
  • соль — 5 г;
  • сахар — 15 г;
  • чеснок — 7 г.

Хрустящий ажурный блинчик

  • мука — 110 г;
  • крахмал — 40 г;
  • сахар — 50 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • молоко — 100 мл;
  • соль — 5 г;

Приготовление:

  1. Картофель отварить в кожуре, почистить и нарезать кубиками. 
  2. Яйцо отварить, почистить, нарезать кубиками. 
  3. Говядину посолить, поперчить, обжарить до прожарки medium well, порезать кубиками. 
  4. Подготовить майонез. Желток смешать с горчицей, солью и лимонным соком, взбить миксером и, постоянно взбивая, понемногу ввести растительное масло до получения густой основы. 
  5. После этого добавить сахар, перец и сливочный хрен.
  6. Слайсы цуккини бланшировать в кипятке 30 секунд, затем погрузить в холодный маринад.
  7. Смешать все ингредиенты для хрустящего блинчика венчиком до однородной массы. 
  8. Перелить тесто в бутылку с тонким носиком. 
  9. Разогреть сковороду, с помощью бутылки нарисовать круги и поджарить только с одной стороны, затем завернуть в трубочку и дать остыть. 
  10. Смешать все ингредиенты с домашним майонезом. 
  11. На пищевую плёнку разложить слайсы цуккини, вдоль на них разложить салат и завернуть в ролл. Украсить ажурным хрустящим блинчиком и зеленью.

Совет от шефа: вся нарезка должна быть с горошек.

Шеф-повар ресторана «Хачапури» Антон Дровняшин предложил ещё один оригинальный вариант оливье. Салат оливье с ростбифом — это вкусное и насыщенное блюдо, идеально подходящее для тех, кто ценит традиции, но не боится экспериментов.

Салат оливье с ростбифом

Ингредиенты на одну порцию (260 г):

  • картофель запечённый — 35 г;
  • морковь запечёная — 25 г;
  • горошек зелёный с/м — 20 г;
  • яйцо перепелиное — 1 шт.;
  • креветка королевская — 2 шт.;
  • сельдерей (стебель) — 15 г;
  • огурцы солёные — 20 г;
  • ростбиф из говяжьей вырезки — 60 г;
  • соус на основе домашнего майонеза и анчоусов — 40 г.

Ростбиф

  • говяжья вырезка — 1 кг;
  • масло подсолнечное — 0,5 л;
  • соевый соус — 0,2 л;
  • чеснок — 30 г;
  • розмарин — 2 ветки;
  • тимьян свежий — 2 ветки.

Майонез домашний с анчоусами

  • желток куриный — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — щепотка;
  • горчица дижонская — 1 ч. л.;
  • уксус белый винный — 1 ч. л.;
  • масло подсолнечное — 0,7 л;
  • анчоусы в масле — 2-3 шт.

Приготовление:

Первый этап:

  1. Говяжью вырезку посолить, поперчить, обжарить на подсолнечном масле со всех сторон по 40-50 секунд для появления румяной корочки. 
  2. Подготовить маринад. В сотейнике смешать подсолнечное масло, соевый соус, чеснок, розмарин и тимьян. Поставить на плиту, нагреть до появления характерного аромата пряных трав. 
  3. Остудить, залить мясо, оставить мариноваться на сутки, периодически переворачивая. По истечении суток достать из маринада, хранить в контейнере в холодильнике.

Второй этап:

  1. Чтобы приготовить домашний майонез на основе куриных желтков, охлаждаем подсолнечное масло. 
  2. Берём 2 куриных желтка. Добавляем щепотку соли, взбиваем в блендере до образования белой пены на минимальной скорости, добавляем щепотку сахара, чайную ложку дижонской горчицы и чайную ложку белого винного уксуса, продолжаем взбивать. 
  3. Тонкой струйкой добавляем подсолнечное масло, увеличиваем скорость блендера, взбиваем до получения плотной массы. 
  4. Добавляем анчоусы и продолжаем взбивать до однородной массы.

Третий этап:

  1. Картофель и морковь промыть, завернуть в фольгу, запечь в духовке при температуре 180-190 градусов до готовности, остудить, почистить, нарезать кубиком размером не более чем размер зеленого горошка. 
  2. Горошек зеленый бланшировать в сотейнике с добавлением соли.
  3. Яйцо перепелиное отварить и почистить. 
  4. Стебель сельдерея и солёные огурцы нарезать мелким кубиком.
  5. Креветки очистить, разрезать пополам, посолить, полить маслом и обжарить на сухой сковороде с двух сторон.
  6. Половинку креветки оставить для украшения, остальное нарезать кубиком и добавить в салат. Половинку перепелиного яйца нарезать в салат, другую половину оставить для декора.
  7. На блюдо выкладываем слайсы  ростбифа в форме солнышка. 
  8. В середину через кондитерское кольцо выкладываем салат.
  9. Заворачиваем края ростбифа к центру. 
  10. Украшаем половинкой вареного яйца, жареной креветкой и веточкой розмарина.
  11. Для придания шарма и новогоднего настроения можно добавить на украшение икру лосося.

Повар кофейни «Кукуш» Вероника Новикова поделилась волшебным рецептом для новогоднего стола — панкейками с карамелизированным бананом и ванильным кремом. Этот десерт покорит всех гостей своим насыщенным вкусом и ароматом и станет настоящим украшением вашего праздника.

Панкейки с карамелизированным бананом и ванильным кремом

Ингредиенты (500 г): 

  • молоко — 0,25 л;
  • сахар — 50 г;
  • соль — 3 г;
  • яйцо куриное — 1 шт.;
  • мука — 200  г;
  • масло — 20 г;
  • разрыхлитель — 15 г.

Ванильный крем

  • творожный сыр — 50 г;
  • сливки 33% — 25 мл;
  • бурбонская ваниль — 2 г. 

Украшение

  • банан — 1/2;
  • миндаль — 2 г;
  • сублимированная ягода — 2 г.

Приготовление:

  1. Взбиваем яйцо с сахаром и солью до пены, добавляем тёплое молоко и масло. Перемешиваем и добавляем остальные ингредиенты.
  2. Выпекаем три панкейка, прослаиваем их ванильным кремом (взбитый творожный сыр с добавлением сливок и бурбонской ванили). 
  3. На сковороде растапливаем сахар со сливочным маслом и обжариваем две половинки банана до карамельного цвета. Выкладываем банан сверху, посыпаем миндалем и сублимированной ягодой.

Позвольте идеям шеф-поваров ресторанов сделать ваш Новый год по-настоящему незабываемым и тёплым. Пусть ваши гости будут в восторге, а вы — главным волшебником новогодней ночи! Приятного аппетита!

Фото: предоставлено ресторанами «Пожарка», «Хачапури», а также баром Crazy Brew и  кофейней «Кукуш». 
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