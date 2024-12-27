ФСБ предупредила свердловчан об участившихся попытках украинских спецслужб вовлечь граждан в преступную деятельность

В Telegram-канале «Антитеррор Урал» появилась памятка для жителей Свердловской области, в которой представители ФСБ рассказали о методах украинских спецслужб в вербовке граждан.

«Применяя шантаж, обман, подкуп и обещая вернуть отданные мошенникам деньги, они вынуждают совершить поджог военкоматов, банкоматов, автомобилей, нанести ущерб объектам военной, транспортной или социальной инфраструктуры. Они стремятся получить доступ к секретным сведениям: разработкам, картам, схемам, чертежам и другим важным данным, содержащим государственную тайну. Они выманивают деньги под предлогом пожертвований в различные “благотворительные” и “гуманитарные” организации, которые по факту обеспечивают финансовую поддержку Вооружённым силам Украины», — отметили в ФСБ.

Для того чтобы не стать преступником, сотрудники российских правоохранительных органов просят свердловчан не вступать в диалог с неизвестными лицами, не отвечать на звонки и сообщения с незнакомых номеров и не вестись на манипуляции мошенников.