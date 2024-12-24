Общество

Рохли: назначение, виды и сферы применения

24.12.2024 16:10
Рохли: назначение, виды и сферы применения

Рохли, или гидравлические тележки, — это незаменимое грузоподъёмное оборудование, используемое для транспортировки грузов на поддонах в складских, производственных и торговых помещениях. Они представляют собой компактные и манёвренные устройства, которые существенно облегчают процесс перемещения тяжёлых предметов, снижая нагрузку на работников и повышая производительность.

Преимущества заказа рохлей в компании «Адванта-М»

Компания «Адванта-М» предлагает сертифицированное грузоподъёмное оборудование, где можно не только рохли купить в Самаре и по всей России но и другое складское и логистическое оборудование. Преимущества сотрудничества с «Адванта-М»:

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  • Быстрая доставка и доступность моделей на складе.

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Назначение и основные виды рохлей

Рохли предназначены для перемещения грузов, размещённых на стандартных европоддонах. Благодаря простоте конструкции и удобству эксплуатации, эти тележки подходят как для крупных складов, так и для небольших магазинов.

Существует несколько видов рохлей, каждый из которых имеет свои особенности и предназначение:

  1. Стандартные рохли — наиболее универсальные модели, рассчитанные на вес до 2-3 тонн.
  2. С низким подхватом — используются для работы с нестандартными поддонами, имеющими малую высоту.
  3. С весами — позволяют одновременно перевозить и взвешивать грузы.
  4. С удлинёнными вилами — предназначены для перемещения нестандартных или крупных грузов.
  5. Специализированные модели — например, рохли с ножничным подъёмом, обеспечивающие дополнительное удобство при загрузке.

Где применяются рохли?

Рохли активно используются в самых разных сферах:

  • Склады и логистические центры. Они помогают организовать быструю и удобную транспортировку грузов между зонами хранения и отправки.
  • Производственные предприятия. Позволяют перемещать материалы и комплектующие по территории заводов и фабрик.
  • Магазины и супермаркеты. Удобны для разгрузки и размещения товаров на торговых полках.
  • Строительные площадки. С их помощью перевозят строительные материалы, такие как кирпичи или плитка.

Рохли — это неотъемлемая часть современной логистики и торговли, которая делает работу более удобной, быстрой и безопасной. Приобрести качественные гидравлические тележки вы можете в компании «Адванта-М», надёжного партнёра в области грузоподъёмной техники.

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