В Нижнем Тагиле наградили участников поисково-спасательной операции, организованной после обрушения дома в Дзержинском районе

Вчера, 25 декабря, во дворце культуры имени И. В. Окунева прошло награждение в честь Дня спасателя. В награждении участвовали начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Ведомственные, региональные и муниципальные награды вручили работникам МЧС, поисково-спасательной службы, медикам скорой помощи и другим тагильчанам, участвовавшим в спасении жителей дома на Сибирской, 81. Специально для этого случая были учреждены нагрудные знаки «За доброе сердце».

«Знак был выпущен в благодарность за вашу работу и спасённые жизни. Благодаря вашему труду, ответственности и героизму удалось спасти большое количество жизней», — сказал глава города собравшимся участникам поисково-спасательной операции.

Напомним, в августе этого года в Дзержинском районе произошло обрушение многоквартирного дома, в результате которого погибли 11 человек, включая шестерых детей. Все экстренные службы города, включая региональную службу спасения и «Центр защиты населения», а также сотни добровольцев объединили свои усилия для оказания помощи пострадавшим. Три дня подряд вместе со спасателями сменяли друг друга психологи, врачи скорой помощи, полицейские и сотрудники различных организаций, таких как «УБТ-Экология», «Тагилдорстрой», «Горсвет-НТ», «УБТ-Сервис», Уралвагонзавод, волонтёры, преподаватели и студенты медицинского колледжа.

Начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев поздравил всех, кто посвятил свою жизнь спасению людей.

«В текущем году потушены десятки пожаров, ликвидированы последствия крупных чрезвычайных происшествий и событий. В огне таких событий наши коллеги доказали, что спасатель — это сила и мужество, самопожертвование и истинный героизм. Эти качества личный состав наших подразделений ежедневно проявляет в своей работе», — отметил Виктор Теряев.

Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев по поручению губернатора Евгения Куйвашева также поблагодарил всех спасателей за компетентность и преданность делу.

«Трудно переоценить важность и значимость того, что вы выполняете каждый день. Мужество и преданность высоким идеалам служат спасателям опорой в решении задач. Искренне желаю вам и вашим семьям счастья, благополучия и всего самого доброго», — поздравил спасателей Александр Кудрявцев.

Шесть сотрудников 2-го и 9-го пожарно-спасательных отрядов федеральной противопожарной службы получили благодарности от полномочного представителя президента РФ в УрФО. Кроме того, участники операции были отмечены медалями МЧС России, почётными грамотами губернатора Свердловской области, благодарственными письмами Министерства общественной безопасности региона и специальными званиями. За успешное руководство операцией почётные грамоты МЧС России были вручены главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву, начальнику межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» Ибрагиму Абдулкадырову, директору «Центра защиты населения и территории города Нижний Тагил» Сергею Коперкину, а также другим руководителям и сотрудникам городских предприятий.

Фельдшер скорой помощи Андрей Губин, награждённый знаком «За доброе сердце», рассказал о том, что это были тяжёлые дни для всех.

«Все ребята, которые там работали, – настоящие герои. Было очень тяжело, как физически, так и морально, но работу нужно было выполнять. Огромную поддержку нам тогда оказали наши коллеги и близкие. В итоге наградили шестерых сотрудников скорой помощи. Получать награду было очень приятно», — поделился впечатлениями с АН «Между строк» медик.

Служащий 12-й пожарной части Никита Жданов рассказал, что, несмотря на все обстоятельства, не чувствует себя героем.

«Тяжело тогда было морально. Но героем я себя не считаю — это наша работа, мы должны были спасать людей. Если бы удалось спасти всех, возможно, тогда мои чувства были бы другими», — сказал АН «Между строк» спасатель.