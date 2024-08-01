Подробности ЧП со взрывом газа и обрушением дома в Нижнем Тагиле на 18:00 

По данным МЧС, число пострадавших в результате взрыва газа и частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле на улице Сибирской, 81 возросло до 12 человек, в медучреждения города госпитализированы пять человек.

Принято решение двух детей со множественными оскольчатыми ранами, а также одного ребёнка с черепно-мозговой травмой эвакуировать в Екатеринбург двумя вертолётами, сообщили в Минздраве Свердловской области. По предварительным данным, под завалами дома остаются шесть человек. Место взрыва находилось в квартире на третьем этаже.

В СК РФ на данный момент не подтверждают информацию об одном погибшем, которая ранее была опубликована в СМИ. Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение криминалистам Главного управления криминалистики и экспертам СК России оказать помощь в расследовании обстоятельств взрыва.

На месте ЧП развёрнут полевой штаб с походной кухней. В здании библиотеки работает штаб для жителей квартала, там же организовано горячее питание для пострадавших.

В полиции Нижнего Тагила начали проверку информации о двух неизвестных в форме сотрудников газовой службы, которые были замечены в соседнем доме очевидцами незадолго до взрыва в близлежащей пятиэтажке. Ранее одна из местных жительниц рассказала, что за 15 минут до взрыва газа несколько женщин выгнали из соседнего дома двух «газовщиков», которые якобы проверяли оборудование. Один из них, убегая, ударил по трубе. При этом не сообщалось, есть ли какая-либо связь между инцидентом в соседнем доме со взрывом в пятиэтажке. В местной газовой службе рассказали, что никаких работников в пострадавший и соседние дома не отправляли, а кем являются «газовщики», которых выгнали женщины, они не знают.

Прокуратура Свердловской области в пункте временного размещения организовала мобильную приёмную, сотрудники ведут приём всех пострадавших. Прокуратура проконтролирует своевременность выплат в связи с причинением вреда здоровью и полной и частичной утратой имущества.

В Нижний Тагил вылетел борт Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России «Центроспас».

Работает горячая линия: 8 (3435) 33-18-55. С 12:30 на территории Дзержинского района введён режим чрезвычайной ситуации. Временный пункт размещения организован в гостинице «Спортивная-1», в резерве — «Спортивная-2».

Движение транспорта в Нижнем Тагиле на проспекте Вагоностроителей, от улицы Зари до улицы Чайковского, открыто только для общественного транспорта и экстренных служб. Для остальных видов транспорта организован объезд зоны ЧП по улице Ильича и Ленинградскому проспекту. Движение транспорта на проспекте Вагоностроителей будет восстановлено после окончания спасательных работ.