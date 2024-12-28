В Нижнем Тагиле и Качканаре ЕВРАЗ и профсоюзы подписали новые коллективные договоры

Вчера, 27 декабря, ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК подписали коллективные договоры на период с 2025 по 2027 годы. Профсоюзы и руководство компаний совместно разработали меры для обеспечения стабильности производства, повышения эффективности труда и продолжения привлечения и удержания высококвалифицированных специалистов. Программы льгот и социальной поддержки сотрудников значительно расширены.

По инициативе профсоюзов впервые заключены соглашения о сотрудничестве, нацеленные на совместную разработку и внедрение инициатив в сфере трудовых отношений. Это предусматривает плотное взаимодействие сторон в вопросах совершенствования важнейших социальных программ.

«Новые коллективные договоры утверждают расширенный перечень социальных гарантий. Документы приняты после серьёзного совместного с профсоюзом анализа эффективности всех социальных программ. Вместе мы продолжим повышать качество их реализации. Наши соглашения — показатель эффективного социального партнёрства с профсоюзными комитетами предприятий», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

В обновлённых договорах все разделы, касающиеся оплаты труда, льгот и гарантий, приведены к единому стандарту для всех предприятий ЕВРАЗа, включая положения об условиях роста заработной платы. При подготовке коллективных договоров были учтены пожелания металлургов и горняков, благодаря чему увеличены размеры материальной помощи и льгот, а также улучшены условия выплат в рамках программы «Ветеран». В дополнение к этому обновлена система предоставления оздоровительных путёвок.

«Мы готовы вести совместную работу по созданию привлекательных рабочих мест и удержанию работников, принимать непосредственное участие в проектах по улучшению качества питания, повышению безопасности труда. Мы всегда включены в процесс по решению сложных вопросов и готовы разъяснять тенденции развития компании сотрудникам. Для нас очень важно, что мы договорились с руководством компании об изменениях в программах питания, жилищной программе, увеличении финансирования социальных программ», — рассказал председатель профкома ЕВРАЗ НТМК Владимир Радаев.

Программы поддержки молодёжи и женщин продолжат свою работу наряду с инициативами по ремонту непроизводственных помещений и обеспечению бесплатной перевозки сотрудников на корпоративных автобусах. Для организации культурно-массовых и спортивных мероприятий, а также для ремонта объектов социальной сферы будут выделены необходимые ресурсы.

Расходы на программу «Питание» возрастут более чем на 200 млн рублей, также будет расширена жилищная программа.

«На ЕВРАЗ КГОК заинтересованы в том, чтобы обеспечить безопасные и комфортные условия труда, и мы готовы продолжить работу в этом направлении, а также участвовать в разработке и реализации других проектов в социально-трудовой сфере для достижения баланса интересов работников и работодателя», — заверил председатель профсоюзной организации «Ванадий» Владимир Помазкин.

Коллективные договоры гарантируют предоставление всем сотрудникам полисов добровольного медицинского страхования (ДМС) с покрытием до 150 тысяч рублей в год на человека, в которые входят усовершенствованные профессиональные медосмотры с расширенным набором исследований для своевременного выявления заболеваний. Сохраняется система страхования сотрудников от несчастных случаев и профессиональных рисков.

На конференциях по подписанию коллективных договоров присутствовали свыше 500 делегатов от различных цехов и подразделений ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа.

За последние три года на повышение условий труда на предприятиях ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК было выделено порядка 3,7 млрд рублей.