В Нижнем Тагиле состоялось торжественное открытие ледового городка на Театральной площади

Сегодня, 26 декабря, на Театральной площади прошло торжественное открытие ледового городка и зажглась главная городская ёлка. Это событие стало настоящим праздником для всех жителей, собравшихся вместе, чтобы окунуться в атмосферу предстоящих зимних праздников.

Тагильчан порадовали артисты Дворца культуры «Юбилейный», которые подготовили яркую программу с песнями и танцами. Ведущие провели увлекательные викторины для маленьких участников праздника, посвящённые Новому году и творчеству Корнея Чуковского, чьими сказками было вдохновлено оформление ледового городка в этом году.