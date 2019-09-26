Дорожники объяснили причины укладки в Сибири асфальта высотой в полметра (ВИДЕО)

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) сообщило, что дорогу с толщиной асфальта в полметра уложили на трассе «Колыма» в Магаданской области, пишет Ura.ru.

«В ролике показан участок "Колымы" с 1881-го по 1888-й километр, где мы проводим капитальный ремонт. Здесь есть несколько мест с волнообразными просадками. Как раз в таких местах мы и устраиваем дополнительный выравнивающий слой из чёрного щебня для исправления продольного профиля», — говорится в публикации ведомства.

Также в Росавтодоре уточнили, что искусственный материал использовали для укрепления конструктивных слоёв дороги. Кроме того, в аккаунте Росавтодора в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано видеообращение представителя подрядчика, который уточнил, что работы проводились для того, чтобы «сделать хорошее основание и исправить все провалы на дороге».

«Уже потом мы сможем класть асфальт на трещинопрерывающую сетку. Почему именно такой слой? Чтобы выйти на проектные отметки и сделать дорогу хорошей, ровной и красивой, нам приходится исправлять все эти провалы на вечной мерзлоте. Извините, дорога не ремонтировалась капитально, наверное, с 80-х годов», — уточнил он.

Напомним, накануне в соцсетях распространялся ролик, где рассказывалось, что в одном из регионов России появилась дорога с асфальтом толщиной в полметра. Некоторые из пользователей отмечали, что события происходят на Ямале.