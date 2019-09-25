На трассе в Сибири уложили асфальт высотой в полметра (ВИДЕО)

Строители дорог в одном из регионов России уложили асфальт толщиной в полметра, пишет Ura.ru.

По данным пользователей, видео с реакцией которых появилось в пабликах социальной сети «ВКонтакте» утром 25 сентября, участок дороги находится на Ямале. На ролике заметно, как двое мужчин удивляются подходу рабочих к укладке дорожного покрытия.

«Москве, конечно, далеко до этого. Тут будет федеральная трасса. Такие деньги уходят. Вокруг ни одного населённого пункта на сотни километров», — иронизирует автор ролика.

Одновременно с этим он снял асфальт, который уложен поверх прошлого слоя. Для сравнения высоты мужчины поставили бутылку с водой и несколько пластмассовых ограждений.

В пресс-службе департамента транспорта ЯНАО сообщили, что по ролику нельзя территориально установить участок трассы и понять, Ямал это или нет.