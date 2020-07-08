«Дети — художники, а я подмастерье». Художница Юлия Пиляй — о создании детского спектакля по мотивам русских народных сказок в создающемся музее наличников

В заброшенном здании старого Демидовского завода в посёлке Черноисточинск совсем скоро появится музей наличников. Вдохновителем идеи выступила художник-бутафор Нижнетагильского театра кукол Юлия Пиляй. Сейчас Юля занимается сбором старинных наличников и подготовкой кукольного спектакля вместе с местными детьми, премьера запланирована на открытие музея — 8 августа. «Афиша МС» побывала в необычном музейном пространстве, чтобы заглянуть в закулисье будущей постановки и познакомиться с её персонажами.

Здание Демидовского завода принадлежит бизнесмену Александру Быкову. Как рассказала художница, Александр самостоятельно занимается реставрацией помещения и предложил её семье одну из комнат для создания музея.

«Всё так идеально совпало. Ещё зимой я решила, что хочу сделать спектакль по русской народной сказке. И тогда же я начала собирать наличники, подумала, что было бы отлично их использовать в постановке. К тому же я понимала, что мне нужно пространство, куда бы я могла пристроить наличники. И вот мы познакомились с Александром, а сейчас у нас есть музей наличников и театр наличников. Это просто чудесно!» — удивляется Юлия.

Также Александр вместе с руководителями центра «Мой Бизнес» планирует из заброшенного здания сделать творческое пространство «АртРезиденция», сейчас идёт подготовка первого фестиваля проекта «Демидов-Фест».

Постановкой детских спектаклей Юля занимается уже несколько лет. Все они создавались в мастерской «Фартук» или дома. Девушка сама учила детей всему постановочному процессу: от создания кукол до актёрского мастерства.

«Ребята на спектаклях очень организованные, помогают друг другу, не боятся зрителей и всегда подходят к делу серьёзно. Бывает, конечно, вредничают на репетициях — это же всё-таки дети, им надо повеселиться. Как-то раз довели меня, я просто ушла в другую комнату. Потом через какое-то время я решила подглядеть, чем они занимаются, а мальчик кричит: “Вы что, дураки что ли? У нас из-за вас теперь театра не будет!” И они стали репетировать сами, представляете! Когда позвали меня, то отыграли всё идеально, как я хотела», — вспоминает художница.

На открытии музея планируется показ спектакля «Куси-Лебеди и Иванушка-Дуращок» с элементами теневого и кукольного театра. На днях появилась сцена для постановки, а для декораций использовались старинные наличники. Спектакль Юля готовит со своей 8-летней сестрой Ульяной и её друзьями. Вместе с детьми художница придумала сюжет, образы кукол, декорации и сценарий. Играть на сцене будут тоже маленькие помощники.

За основу постановки были выбраны две русские народные сказки: «Гуси-лебеди» и «Иванушка-дурачок». Всех героев и события произведений художница «перемешала» в один общий сюжет. В итоге получилась история об Иванушке-дурачке, который оставил своего брата и сестру, а их украли гуси-лебеди. Репетиции спектакля начнутся на днях, пока дети занимаются с соседским логопедом и учат слова.

«Дети — это чудо. Я иногда удивляюсь, откуда у ребят столько идей в голове. Придумывают что-то потрясающее, когда совсем не ожидаешь. Два года назад моя сестра и её друг перебирали детские книжки и стали записывать названия сказок. Этот список они принесли мне и сказали, что хотят поставить спектакли на эти сказки. Чего там только не было написано: “Куси-лебеди”, “Иванушка-дуращок”, “Баба-Ика” и “Добрый доктор Инвалид”. И вот я вспомнила эти смешные названия и решила совместить две русские народные сказки. Кстати, названия я сохранила такие, как написали дети. У нас в Черноисточинске и бабушки говорят “дуращок“, наверно, поэтому дети и написали через “щ”», — рассказывает девушка.

Дети нарисовали эскизы и афишу для спектакля. Художница выдавала задания каждому ребёнку, не вмешиваясь в их творческий процесс, а затем переводила детские идеи в большой театральный формат.

«Всех я собирала у себя дома, объясняла, какого героя каждый рисует, и мы начинали творить. Дети как художники, а я подмастерье. Моя задача обработать их эскизы и изобразить на большом формате. У меня даже есть технология специальная, которая позволяет все неровные детали передать как в оригинале. Афишу тоже рисовали дети, я уже потом вырезала буквы», — делится мастерица.

Музеем наличников Юлия хочет привлечь внимание жителей посёлка и тагильчан к русскому народному искусству, показать уникальность черноисточинских наличников, чтобы люди перестали их сжигать и сохраняли как важный раритет местного народного творчества. Художница обращалась к краеведам Черноисточинска, искала информацию о мастерах, общалась с хозяевами домов, чтобы узнать историю этого промысла.

«Я стала замечать, что все наличники Черноисточинска похожи между собой, есть единый узор и форма. В других деревнях они совершенно другие. Мне стало это интересно. Потом пришла в голову идея их собирать. Наличники мы находим везде, где придётся. Кто-то нам звонит, и мы сами приезжаем за ними, а где-то видим заброшенные и узнаём, можно ли их забрать. Очень грустно, что многие выбрасывают такую красоту, хочется это сохранить», – отмечает Юлия.

Также художница зимой проводила занятия с детьми по рисованию наличников. Они гуляли по Черноисточинску, искали дома с красивыми наличниками и устраивали пленэры.

«Помню зимой, когда гуляли, было очень холодно, поэтому наличники мы рисовали быстро, пока руки не замерзнут. Потом уже стали рисовать дома, прорисовывали детали, раскрашивали. Сейчас дети могут закрытыми глазами нарисовать традиционный черноисточинский наличник. Мы даже их классификацию успели выучить», – вспоминает девушка.

В дальнейшем художница думает создать в музейном пространстве постоянный детский театр, Юля уже обдумывает идеи для нового спектакля, скорее всего следующая постановка будет посвящена цирковой тематике. Также девушка не хочет ограничивать площадку только в театральном и музейном направлении, она планирует проводить концерты, устраивать лекториумы с интересными гостями и организовывать творческие занятия.

«Хочется использовать пространство для всего. Например, недавно мне написал Иван Хафизов, у него есть аккаунт в Instagram о наличниках. Он захотел приехать к нам в музей, за неделю до открытия. Мне бы хотелось создать творческую встречу, позвать людей и всем пообщаться. Я уверена, с ним бы много, кто хотел познакомиться!», – делится художница.

Показ спектакля и открытие музея наличников состоятся 8 августа, на спектакль можно будет попасть только по билетам. Также перед премьерой спектакля планируется провести генеральную репетицию, на которую будут приглашены специальные гости, родители и журналисты.