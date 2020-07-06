«Мы планируем подать заявку в книгу рекордов Гиннеса». Создатели «АртРезиденции» под Нижним Тагилом раскрыли детали первого творческого фестиваля «Демидов-фест»

В выходные на площадке креативного кластера «АртРезиденция» в посёлке Черноисточинск прошёл первый арт-воскресник. Волонтёры, художники, граффитисты и дизайнеры готовили помещение к первому творческому фестивалю «Демидов-фест», который пройдёт 8 августа. Сразу после уборки, организаторы мероприятия рассказали о том, что ждёт гостей фестиваля.

Идея организовать творческое пространство появилась весной этого года. Руководители центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле совместно с художниками и владельцем здания старого Демидовского завода в посёлке Черноисточинск бизнесменом Александром Быковым решили создать арт-резиденцию, чтобы творческие горожане смогли показать себя, реализовать свои произведения. Помочь в этом сможет фестиваль «Демидов-фест», который станет первым большим мероприятием на территории арт-площадки.

«Это нужно для того, чтобы творческие люди объединялись в сообщества и создавали жизнь в этом пространстве. Это было актуально всегда, просто сейчас появилась команда, которая может воплотить все идеи в жизнь», — говорит руководитель центра «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле Сергей Федореев.

Как рассказал Сергей Федореев «Афише МС», идея создания площадки, на которой тагильские художники смогут продавать свои произведения, возникла после благотворительного аукциона картин Екатерины Третьяковой. На аукционе, который прошёл 5 декабря в центре «Мой бизнес», удалось собрать более 240 тысяч рублей для подопечных фонда «Живи, малыш».

Также организаторы рассказали, что фестиваль будет насыщен интересными и творческими площадками. Так, в одном из цехов завода будет создан маркетплейс, где ремесленники и художники будут продавать своё творчество. Рядом будет организовано выставочное пространство, фотозоны и сцена с музыкантами. Участников фестиваля ждут мастер-классы от известных художников, исторический квест с дополненной реальностью.

«Понимание, что нам нужен фестиваль появилось где-то в мае, и в июне мы уже начали встречаться еженедельно, обсуждать концепцию. Она, собственно говоря, появилась уже в первую неделю, и отталкивались в первую очередь от мастер-классов. Зачем сюда люди приедут? Они приедут в первую очередь для того, чтобы что-то сделать своими руками, а потом уже посмотреть на что-то другое. После появилась идея сделать спектакль, музей наличников. Теперь мы просто дополняем нашу первоначальную идею, стараемся разнообразить и сделать ещё интереснее. Сейчас дело за деталями и за самой реализацией», — рассказывает Сергей Федореев.

Кроме того, творческие гости арт-пространства смогут посетить необычный музей наличников, который организовала художник-бутафор Нижнетагильского театра кукол Юлия Пиляй. Самым юным участникам фестиваля также будет чем заняться. Своими руками они смогут создать уникальных кукол из чулок, посмотреть и поучаствовать в создании детского кукольного спектакля.

«Здесь есть ирония, потому что в этом здании раньше находилась чулочно-носочная фабрика. И многие жители Черносточинска работали на ней, они помнят её», – отметила заместитель руководителя центра поддержки предпринимателей «Мой бизнес» Екатерина Третьякова.

Кульминацией фестиваля станет создание самого большого мозаичного панно из уральских камней. Организаторы планируют подать заявку в книгу рекордов России или даже Гиннеса.

«Сейчас Анжелика Южакова [председатель Нижнетагильского отделения Союза художников России] как раз рисует эскиз. Скорее всего это будет лозунг Демидовых “Не словами, а делами”. Все участники мероприятия смогут стать частью этой истории, приложить руку к созданию самого масштабного панно, ведь мы планируем подать заявку в книгу рекордов Гиннеса, или как минимум в книгу рекордов России. Это панно будет выложено на стене и останется как артефакт, как память о нашем первом фестивале», — рассказали в центре «Мой бизнес».

Фестиваль пройдёт 8 августа с 12:00 до 17:00 на территории старого музея завода в посёлке Черноисточинск. На фестиваль ждут около двух тысяч гостей из Нижнего Тагила, Черноисточинска, Екатеринбурга и ближайших городов Свердловской области. Как отметили организаторы, из-за сложной эпидситуации в области, возможно, придётся разделить потоки гостей, чтобы они не пересекались. Кроме того, по словам директора центра «Мой бизнес» Сергея Федореева, на входе всем участникам мероприятия раздадут маски и перчатки, измерят температуру.

Напомним, проект «АртРезиденция» вошёл в финал программы «100 городских лидеров — 2020» Агентства стратегических инициатив. Идея тагильчан вошла в число двадцати лучших. Сейчас команда «АртРезиденции», а это художники, граффитисты, дизайнеры, рекламщики и даже экоактивисты, проходит обучение у столичных спикеров и придумывает, как воплотить амбициозный проект в жизнь.

По словам Сергея Федореева, финалисты программы «100 городских лидеров» смогут пройти обучение по воплощению творческих проектов и поиску инвесторов. Помимо привлечения инвесторов руководитель центра «Мой бизнес» намерен включить «АртРезиденцию» в туристические маршруты туркластера «Гора Белая», в который входит Черноисточинск и ещё 15 посёлков под Нижним Тагилом.